Вооруженные силы Приднестровья и подразделения российских войск находятся в боевой готовности

На Бессарабском направлении ситуация остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 8 мая. Таким образом государство-агрессор пытается создать еще один фронт на южной границе Украины.

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Россия пытается обострить конфликт

По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Бессарабском направлении обостряется.

Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная",

– говорится в сводке.

В то же время, по данным Генштаба, Россия пытается изолировать южные регионы Украины. Так, в акваториях Черного и Азовского морей вражеская армия ведет разведку, а также систематически открывает огонь по Приморскому направлению.

Генштаб добавляет, что противник продолжает вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. Немалые усилия врага направлены на продолжение наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Кроме того, враг не прекращает блокаду подразделений защитников Мариуполя в районе завода "Азовсталь".

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