Вооруженные силы Украины попали в список 25 сильнейших армий мира
Источник:Global Firepower Index 2021
Вооруженные силы Украины занимают 25-е место в списке 140 самых мощных армий мира. В 2020 году украинская армия была на 27-м месте.
Самые сильные и самые слабые армии мира
По данным рейтинга, самая мощная армия у США. На втором и третьем местах оказались Россия и Китай соответственно.
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Самые слабые армии оказались у Бутана, частично признанной республики Косово и Либерии.
По данным исследования около 15,6 миллиона украинцев из 43,9 миллиона населения теоретически пригодны к военной службе, а призывного возраста ежегодно достигают более 470 тысяч человек.
Что учитывает рейтинг
- Человеческие ресурсы;
- актуальную мощность сухопутных, военно-морских и воздушных войск;
- логистические возможности государства (в частности для перемещения войск);
- топливные ресурсы;
- финансовые возможности и расходы на оборону;
- географию (протяженность границ и т.д.)
Заметим, что в 2018 году украинская армия была на 29 месте.
Украинская армия может предлагать помощь НАТО, – эксперт
Военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко заявил, что Украина может обращаться в НАТО не только с просьбой поддержки, но и предлагать свою помощь. Ведь сейчас ВСУ являются одними из крупнейших войск Европы.
Кочевенко считает, что многие страны НАТО в определенной степени расслабились и экономят на вооружении. Якобы "зачем, если есть США и НАТОвский "зонтик".