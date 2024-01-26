ISW фиксирует продвижение ВСУ на двух направлениях, потуги Путина к "миру": хронология 702 дня войны
Продолжаются 702 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки захватить территорию нашего государства, ВСУ дают отпор врагу. Противник также продолжает терроризировать мирные города дронами и ракетами.
О главных событиях дня по состоянию на 26 января, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.
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Российские войска увеличивают активность на Востоке, в зоне деятельности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", заявил командующий группировки Александр Тарнавский. "Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", – заявил он. Тарнавский добавил, что украинские военные держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Работники СБУ задержали в Донецкой области российского информатора, который собирался взорвать себя, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили фигуранта. По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска. Оккупанты вновь закрыли на въезд Лисичанск. В Луганской ОГА сообщили, что россияне пропускают исключительно с местной регистрацией. "Никакие другие документы не действуют – ни временные пропуска, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города", – говорится в сообщении. В Донецкой ОГА сообщили об оперативной ситуации в области. Авдеевка подверглась единичным обстрелам. В Марьинской громаде обстреляна Красногоровка и окрестности Ильинки и Романовки. В Очеретинской громаде повреждены 2 дома в Новобахмутовке. В Новогродовке повреждены 10 частных домов, 2 двухэтажки, 3 корпуса больницы и магазин. Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской громад - без жертв и разрушений. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома и 1 админздание. ГБР завершило досудебное расследование в отношении российского олигарха, заместителя председателя государственной думы российской федерации Александра Бабакова, который оправдывал вооруженную агрессию против Украины и голосовал за антиукраинские законы. Бабаков голосовал за ряд федеральных законов о "включении в состав России" Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области. Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктах Запорожской области. По данным ОВА, зафиксировано 58 ударов. Россияне атаковали из РСЗО Темировки и Малой Токмачки. 9 вражеских БПЛА атаковали Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку и Левадное. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Запорожскую АЭС в рамках новой ротации экспертов агентства. Также планируется его визит в Киев и Москву. Об этом Гросси заявил после заседания Совета Безопасности ООН. Ночью россияне ударили по Мирнограду – 6 человек ранены. Среди пострадавших двое детей. В Донецкой ОГА сообщили, что раненым оказана медицинская помощь на месте, один мужчина госпитализирован. Российская ракеты разрушила админздание, повредила семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей. Также повреждены частные дома. Военно-морские силы Украины сообщили, что по состоянию на утро 26 января в Черном море 4 вражеских корабля среди которых 3 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 14 ракет. В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет... Ночью враг обстрелял из артиллерии Куцурубскую громаду. Пострадавших нет. В течение суток на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 выпущенная российским истребителем Су-34. На фронте в течение суток состоялось 65 боевых столкновений. Российские войска 20 раз тщетно пытались улучшить тактическое положение на Марьинском направлении. Враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО. Ситуация на фронте остается сложной: В ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло. И очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны, что продолжается, В Харькове количество жертв российской ракетной атаки по городу 23 января возросло до 11. К сожалению, в больнице умерла еще одна пострадавшая. По информации ISW, российские оккупанты увеличили применение химического оружия против Вооруженных Сил. Этим они нарушают международные конвенции. Германия сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи. Также Берлин планирует в этом году подготовить 10 тысяч украинских военных. Что вошло в новый пакет: Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Херсонщины. В ночь на 26 января в городе гремели взрывы: враг атаковал баллистическим вооружением. Зафиксировано 73 обстрела, враг выпустил 350 снарядов, атаковал с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. В ОВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Херсону, применив баллистику. Оккупанты выпустили по городу 26 снарядов. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовой башни в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения. Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки. Также отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в актуальном обзоре ISW. Сообщается о позиционных боевых действиях вблизи Купянского, на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крохмального. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что враг перегнал в Севастополь "Оленегорский горняк". Он отметил, что после повреждений, которых получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное. Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. В ISW считают, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы. 26 января отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день таможенника. Украина до сих пор продолжает массово использовать камеры видеонаблюдения, изготовленные в Китае. Журналисты "Схем" предположили, что Россия может получать информацию с них. В частности, речь о продукции компаний Hikvision и Dahua. Например, в США запретили импорт их камер, потому что считают, что они "угрожают национальной безопасности". Диктатор Кремля Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что российский президент якобы сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева. В то же время учитывая массированные ракетные удары, которые Кремль начал наносить с конца декабря, это отнюдь не похоже на правду. После полуночи 26 января воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины: существовала угроза применения баллистического вооружения. Через полчаса после отбоя сирены зазвучали снова. В 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". На этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.
Оккупанты увеличили количество штурмов в зоне ОСУВ "Таврия"
СБУ поймала информатора-камикадзе
СБУ разоблачила в Донецкой области информатора россиян / Фото СБУ
Россияне закрыли Лисичанск на въезд
Ситуация в Донецкой области
Враг обстреливает Донецкую область фактически круглосуточно / Фото ОВА
В Украине заочно будут судить заместителя председателя госдумы России
Ситуация на Запорожье
Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС
Враг ударил по Мирнограду в Донецкой области
Есть ли угроза атак с моря
Ситуация на Николаевщине
Ситуация на фронте сложная
Были ли на борту Ил-76 украинские пленные
Возросло количество Жертв атаки по Харькову 23 января
Россияне используют химическую, - ISW
Германия анонсировала мощный пакет помощи
Враг мощно обстрелял Херсон
Под обстрелами оказались жилые массивы / Фото ОВА
Генштаб обновил статистику потерь врага
Обзор ситуации на фронте от ISW
"Оленегорский горняк" перегнали в Севастополь
Кремль больше не предлагает помилование осужденным, - ISW
День таможенника
В Украине работают тысячи камер видеонаблюдения из Китая
Путин посылает сингалы о переговорах, - Bloomberg
Воздушная тревога ночью
Российские войска увеличивают активность на Востоке, в зоне деятельности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", заявил командующий группировки Александр Тарнавский.
"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", – заявил он.
Тарнавский добавил, что украинские военные держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
Работники СБУ задержали в Донецкой области российского информатора, который собирался взорвать себя, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили фигуранта.
По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска.
Оккупанты вновь закрыли на въезд Лисичанск. В Луганской ОГА сообщили, что россияне пропускают исключительно с местной регистрацией.
"Никакие другие документы не действуют – ни временные пропуска, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города", – говорится в сообщении.
В Донецкой ОГА сообщили об оперативной ситуации в области.
Авдеевка подверглась единичным обстрелам. В Марьинской громаде обстреляна Красногоровка и окрестности Ильинки и Романовки.
В Очеретинской громаде повреждены 2 дома в Новобахмутовке. В Новогродовке повреждены 10 частных домов, 2 двухэтажки, 3 корпуса больницы и магазин.
Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской громад - без жертв и разрушений.
В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома и 1 админздание.Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 95 человек, в том числе 26 детей.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении российского олигарха, заместителя председателя государственной думы российской федерации Александра Бабакова, который оправдывал вооруженную агрессию против Украины и голосовал за антиукраинские законы.
Бабаков голосовал за ряд федеральных законов о "включении в состав России" Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктах Запорожской области. По данным ОВА, зафиксировано 58 ударов.
Россияне атаковали из РСЗО Темировки и Малой Токмачки. 9 вражеских БПЛА атаковали Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку и Левадное.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Запорожскую АЭС в рамках новой ротации экспертов агентства. Также планируется его визит в Киев и Москву. Об этом Гросси заявил после заседания Совета Безопасности ООН.
Ночью россияне ударили по Мирнограду – 6 человек ранены. Среди пострадавших двое детей. В Донецкой ОГА сообщили, что раненым оказана медицинская помощь на месте, один мужчина госпитализирован.
Российская ракеты разрушила админздание, повредила семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей. Также повреждены частные дома.
Военно-морские силы Украины сообщили, что по состоянию на утро 26 января в Черном море 4 вражеских корабля среди которых 3 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 14 ракет.
В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет...
Ночью враг обстрелял из артиллерии Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.
В течение суток на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 выпущенная российским истребителем Су-34.
На фронте в течение суток состоялось 65 боевых столкновений. Российские войска 20 раз тщетно пытались улучшить тактическое положение на Марьинском направлении.
Враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО. Ситуация на фронте остается сложной:
В ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло.
И очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны, что продолжается,
В Харькове количество жертв российской ракетной атаки по городу 23 января возросло до 11. К сожалению, в больнице умерла еще одна пострадавшая.
По информации ISW, российские оккупанты увеличили применение химического оружия против Вооруженных Сил. Этим они нарушают международные конвенции.
Германия сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи. Также Берлин планирует в этом году подготовить 10 тысяч украинских военных.
Что вошло в новый пакет:
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Херсонщины. В ночь на 26 января в городе гремели взрывы: враг атаковал баллистическим вооружением.
Зафиксировано 73 обстрела, враг выпустил 350 снарядов, атаковал с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.
В ОВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Херсону, применив баллистику. Оккупанты выпустили по городу 26 снарядов.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовой башни в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения.
Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки. Также отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в актуальном обзоре ISW.
Сообщается о позиционных боевых действиях вблизи Купянского, на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крохмального.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что враг перегнал в Севастополь "Оленегорский горняк".
Он отметил, что после повреждений, которых получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное.
Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. В ISW считают, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.
26 января отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день таможенника.
Украина до сих пор продолжает массово использовать камеры видеонаблюдения, изготовленные в Китае. Журналисты "Схем" предположили, что Россия может получать информацию с них.
В частности, речь о продукции компаний Hikvision и Dahua. Например, в США запретили импорт их камер, потому что считают, что они "угрожают национальной безопасности".
Диктатор Кремля Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что российский президент якобы сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.
В то же время учитывая массированные ракетные удары, которые Кремль начал наносить с конца декабря, это отнюдь не похоже на правду.
После полуночи 26 января воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины: существовала угроза применения баллистического вооружения. Через полчаса после отбоя сирены зазвучали снова. В 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". На этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.