ISW фиксирует продвижение ВСУ на двух направлениях, потуги Путина к "миру": хронология 702 дня войны

Продолжаются 702 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки захватить территорию нашего государства, ВСУ дают отпор врагу. Противник также продолжает терроризировать мирные города дронами и ракетами.

О главных событиях дня по состоянию на 26 января, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.

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