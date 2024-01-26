ISW фиксирует продвижение ВСУ на двух направлениях, потуги Путина к "миру": хронология 702 дня войны

26 января 2024, 06:43
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Продолжаются 702 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки захватить территорию нашего государства, ВСУ дают отпор врагу. Противник также продолжает терроризировать мирные города дронами и ракетами.

О главных событиях дня по состоянию на 26 января, ситуацию на фронте, потери противника – читайте в материале 24 Канала.

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12:22, 26 января

Оккупанты увеличили количество штурмов в зоне ОСУВ "Таврия"

Российские войска увеличивают активность на Востоке, в зоне деятельности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", заявил командующий группировки Александр Тарнавский.

"Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий. В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", – заявил он.

Тарнавский добавил, что украинские военные держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

12:02, 26 января

СБУ поймала информатора-камикадзе

Работники СБУ задержали в Донецкой области российского информатора, который собирался взорвать себя, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили фигуранта.

По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска.


СБУ разоблачила в Донецкой области информатора россиян / Фото СБУ

12:00, 26 января

Россияне закрыли Лисичанск на въезд

Оккупанты вновь закрыли на въезд Лисичанск. В Луганской ОГА сообщили, что россияне пропускают исключительно с местной регистрацией.

"Никакие другие документы не действуют – ни временные пропуска, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города", – говорится в сообщении.

11:49, 26 января

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой ОГА сообщили об оперативной ситуации в области.

  • Покровский район

Авдеевка подверглась единичным обстрелам. В Марьинской громаде обстреляна Красногоровка и окрестности Ильинки и Романовки.

В Очеретинской громаде повреждены 2 дома в Новобахмутовке. В Новогродовке повреждены 10 частных домов, 2 двухэтажки, 3 корпуса больницы и магазин.


Враг обстреливает Донецкую область фактически круглосуточно / Фото ОВА

  • Краматорский район

Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской громад - без жертв и разрушений.

  • Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома и 1 админздание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 95 человек, в том числе 26 детей.
11:26, 26 января

В Украине заочно будут судить заместителя председателя госдумы России

ГБР завершило досудебное расследование в отношении российского олигарха, заместителя председателя государственной думы российской федерации Александра Бабакова, который оправдывал вооруженную агрессию против Украины и голосовал за антиукраинские законы.

Бабаков голосовал за ряд федеральных законов о "включении в состав России" Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.

11:05, 26 января

Ситуация на Запорожье

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктах Запорожской области. По данным ОВА, зафиксировано 58 ударов.

Россияне атаковали из РСЗО Темировки и Малой Токмачки. 9 вражеских БПЛА атаковали Роботино, Новодаровку, Малую Токмачку и Левадное.

11:00, 26 января

Гендиректор МАГАТЭ посетит ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Запорожскую АЭС в рамках новой ротации экспертов агентства. Также планируется его визит в Киев и Москву. Об этом Гросси заявил после заседания Совета Безопасности ООН.

10:41, 26 января

Враг ударил по Мирнограду в Донецкой области

Ночью россияне ударили по Мирнограду – 6 человек ранены. Среди пострадавших двое детей. В Донецкой ОГА сообщили, что раненым оказана медицинская помощь на месте, один мужчина госпитализирован.

Российская ракеты разрушила админздание, повредила семь 5-этажек, магазин, предприятие, школу и 29 автомобилей. Также повреждены частные дома.


Враг обстрелял Мирноград / Фото ОВА

10:33, 26 января

Есть ли угроза атак с моря

Военно-морские силы Украины сообщили, что по состоянию на утро 26 января в Черном море 4 вражеских корабля среди которых 3 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 14 ракет.

В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет...

10:27, 26 января

Ситуация на Николаевщине

Ночью враг обстрелял из артиллерии Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

В течение суток на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 выпущенная российским истребителем Су-34.

10:07, 26 января

Ситуация на фронте сложная

На фронте в течение суток состоялось 65 боевых столкновений. Российские войска 20 раз тщетно пытались улучшить тактическое положение на Марьинском направлении.

Враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО. Ситуация на фронте остается сложной:

  • на Купянском направлении Силы
  • отбили пять атак возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
  • на Лиманском направлении украинские войска отбили две атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще две - неподалеку Макеевки Луганской области;
  • на Бахмутском направлении было отбито семь атак возле Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области;
  • на Авдеевском - отражено пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском - Силы обороны сдерживают россиян у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском - отбито шесть атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области;
  • на Запорожском направлении Силы обороны отбили три атаки юго-восточнее Роботино Запорожской области.
09:50, 26 января

Были ли на борту Ил-76 украинские пленные

В ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила заместитель генсекретаря ООН Розмари Дикарло.

И очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны, что продолжается,

 
09:27, 26 января

Возросло количество Жертв атаки по Харькову 23 января

В Харькове количество жертв российской ракетной атаки по городу 23 января возросло до 11. К сожалению, в больнице умерла еще одна пострадавшая.

09:16, 26 января

Россияне используют химическую, - ISW

По информации ISW, российские оккупанты увеличили применение химического оружия против Вооруженных Сил. Этим они нарушают международные конвенции.

09:01, 26 января

Германия анонсировала мощный пакет помощи

Германия сообщила о выделении Украине нового пакета военной помощи. Также Берлин планирует в этом году подготовить 10 тысяч украинских военных.

Что вошло в новый пакет:

  • системы ПВО IRIS-T SLM;
  • ЗУ "Gepard";
  • дополнительные артиллерийские системы с более 230 тыс. боеприпасов;
  • более 80 танков "Leopard" 1 A5;
  • дополнительные БМП;
  • дополнительные инженерные машины и мостоукладчики;
  • 450 бронеавтомобилей;
  • системы разминирования;
  • дроны;
  • радиолокационные системы и системы разведки.
08:56, 26 января

Враг мощно обстрелял Херсон

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Херсонщины. В ночь на 26 января в городе гремели взрывы: враг атаковал баллистическим вооружением.

Зафиксировано 73 обстрела, враг выпустил 350 снарядов, атаковал с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

В ОВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Херсону, применив баллистику. Оккупанты выпустили по городу 26 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и торговый центр в Херсоне; сотовой башни в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 – получил ранения.

Последствия обстрела Херсона / Фото ОВА


Поврежден детсад / Фото ОВА


Под обстрелами оказались жилые массивы / Фото ОВА

 

08:10, 26 января

Генштаб обновил статистику потерь врага

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в войне против Украины 380 600 врагов.


Потери российской армии в войне / Инфографика Генштаба

06:33, 26 января

Обзор ситуации на фронте от ISW

Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки. Также отбросили оккупантов на северо-восток от Заветного Желания и продвинулись на юго-запад от Мирного. Об этом говорится в актуальном обзоре ISW.

Сообщается о позиционных боевых действиях вблизи Купянского, на этом участке не было подтвержденных изменений фронта. Бои были в районе Синьковки и Крохмального.

06:30, 26 января

"Оленегорский горняк" перегнали в Севастополь

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что враг перегнал в Севастополь "Оленегорский горняк".

Он отметил, что после повреждений, которых получил большой десантный корабль, он находится на ремонте. Само судно квалифицировали как небоеспособное.

06:29, 26 января

Кремль больше не предлагает помилование осужденным, - ISW

Кремль больше не предлагает помилования осужденным новобранцам и существенно меняет условия их службы. В ISW считают, это из-за сокращения количества осужденных, пригодных для набора в российские вооруженные силы.

06:27, 26 января

День таможенника

26 января отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день таможенника.

06:10, 26 января

В Украине работают тысячи камер видеонаблюдения из Китая

Украина до сих пор продолжает массово использовать камеры видеонаблюдения, изготовленные в Китае. Журналисты "Схем" предположили, что Россия может получать информацию с них.

В частности, речь о продукции компаний Hikvision и Dahua. Например, в США запретили импорт их камер, потому что считают, что они "угрожают национальной безопасности".

06:04, 26 января

Путин посылает сингалы о переговорах, - Bloomberg

Диктатор Кремля Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что российский президент якобы сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.

В то же время учитывая массированные ракетные удары, которые Кремль начал наносить с конца декабря, это отнюдь не похоже на правду.

00:25, 26 января

Воздушная тревога ночью

После полуночи 26 января воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины: существовала угроза применения баллистического вооружения. Через полчаса после отбоя сирены зазвучали снова. В 01:20 был отбой воздушной тревоги, а около 01:50 карта снова "покраснела". На этот раз это также было связано с угрозой атаки баллистикой.

Автор: Анастасія Лукашевська