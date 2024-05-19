Враг всю ночь атаковал Украину дронами, в России горел НПЗ: хронология 816 дня войны
Начались 816 сутки полномасштабной войны. Силы обороны сдерживают российское наступление на севере Харьковской области, восточном и южном фронтах.
О главных событиях дня по состоянию на 19 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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В Ленинградской области России вспыхнула Выборгская нефтебаза. Очевидцы слышали звуки взрывов, на опубликованных фото виднеется черный дым. Говорится о нефтебазе в городе Выборг Ленинградской области, которое расположено за Санкт-Петербургом, ориентировочно в 1600 километрах от Харькова. Сначала для Одессы объявили ракетную опасность, но без последствий. В 3 утра стало известно о взрывах, которые слышали в самой Одессе. При этом Воздушные силы проинформировали граждан, что опасность не миновала и вражеские дроны-камикадзе все еще движутся в южной части Одесской области. В ночь с 18 на 19 мая российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны зашли с двух направлений. Движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей, отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили в 6:40 утра воскресенья. Пентагон анонсировал, что в понедельник, 20 мая, Соединенные Штаты проведут очередное заседание в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. Ожидается, что участие примут около 50 стран. Александр Усик и Тайсон Фьюри провели долгожданный в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Александр посвятил победу стране и военным. Очень благодарен своей команде, благодарю своего Бога. Спасибо, Турки, это большая возможность для меня. Для моей семьи, для моей страны. Слава Украине! Это суперкрутой день. Тайсон, без тебя это было бы невозможно. С 2008 года я планировал это. Это не ради моей победы. Это для моего Бога, моих сторонников, моей страны, украинских солдат, украинских родителей, детей, Российские СМИ заявляют, что в Белгородской области якобы была сбита ракета "Точка-У". Впоследствии в городе слышали еще несколько взрывов. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ якобы сбросили взрывное устройство в селе Петровка Белгородской области. Ночью раздавались взрывы на оккупированном полуострове, в частности громко было в Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.
Генштаб обновил потери врага
В Ленинградской области вспыхнула нефтебаза в Ленинградской области
Атака по Одесской области
Вражеские "Шахеды" всю ночь атаковали Украину
США созывают очередное заседание формата "Рамштайн"
Усик посвятил победу над Фьюри Украине и военным
– сказал Усик.
Атака на Белгород
Взрывы в Крыму
В Ленинградской области России вспыхнула Выборгская нефтебаза. Очевидцы слышали звуки взрывов, на опубликованных фото виднеется черный дым.
Говорится о нефтебазе в городе Выборг Ленинградской области, которое расположено за Санкт-Петербургом, ориентировочно в 1600 километрах от Харькова.
Сначала для Одессы объявили ракетную опасность, но без последствий. В 3 утра стало известно о взрывах, которые слышали в самой Одессе. При этом Воздушные силы проинформировали граждан, что опасность не миновала и вражеские дроны-камикадзе все еще движутся в южной части Одесской области.
В ночь с 18 на 19 мая российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны зашли с двух направлений.
Движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей, отбой угрозы вражеских ударных дронов Воздушные силы объявили в 6:40 утра воскресенья.
Пентагон анонсировал, что в понедельник, 20 мая, Соединенные Штаты проведут очередное заседание в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. Ожидается, что участие примут около 50 стран.
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели долгожданный в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Александр посвятил победу стране и военным.
Очень благодарен своей команде, благодарю своего Бога. Спасибо, Турки, это большая возможность для меня. Для моей семьи, для моей страны. Слава Украине! Это суперкрутой день. Тайсон, без тебя это было бы невозможно. С 2008 года я планировал это. Это не ради моей победы. Это для моего Бога, моих сторонников, моей страны, украинских солдат, украинских родителей, детей,
Российские СМИ заявляют, что в Белгородской области якобы была сбита ракета "Точка-У". Впоследствии в городе слышали еще несколько взрывов.
По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ якобы сбросили взрывное устройство в селе Петровка Белгородской области.
Ночью раздавались взрывы на оккупированном полуострове, в частности громко было в Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.