Враг всю ночь атаковал Украину дронами, в России горел НПЗ: хронология 816 дня войны

Начались 816 сутки полномасштабной войны. Силы обороны сдерживают российское наступление на севере Харьковской области, восточном и южном фронтах.

О главных событиях дня по состоянию на 19 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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