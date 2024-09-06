За месяц боев на Курщине можно выделить ряд итогов. Как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, говорится о военно-политических, переговорных, имиджевых.

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Какие итоги Курской операции

Первое о чем сразу можно сказать – это то, что российская армия оказалась не готовой к любому внешнему прорыву, заходу на ее территорию. Вооруженные Силы контролируют ряд населенных пунктов, но Россия не может с этим ничего сделать.

Несмотря на все заявления и "красные линии" никаких эффективных мер для того , чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины за пределы границ, российские команды и военно-политическое командование не приняло,

– подчеркнул военный обозреватель.

Второй вывод говорит о том, что местное население оказалось не готовым к сопротивлению иностранной армии. Стоит только вспомнить, как вели себя украинцы, когда Россия начала войну и продвигалась по нашим городам и селам.

Люди ложились под колеса, вылезали на броню танков с украинскими флагами. В конце концов, все мы помним Херсонскую тероборону, которая практически без оружия пыталась остановить российскую технику, прорывавшуюся в город.

Российское общество так себя не ведет. Создается впечатление, что людям все равно, какая власть будет над ними,

– отметил Денис Попович.

Причиной являются действия путинского режима, влияние пропаганды. Никакой консолидации общества мы не видим, люди оказались не готовы к сопротивлению. Теперь российские власти пытаются показать, что события на Курщине якобы являются стихийным бедствием как наводнение или лесные пожары. Они якобы должны исчезнуть сами по себе.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что начав операцию на Курщине, Украина обезопасила себя от наступления с этого направления, пополнила обменный фонд, предотвратила трансграничные обстрелы и подняла боевой дух.

"Теперь российская власть создает новую "нормальность" в которой Вооруженные Силы в Курской области являются чем-то привычным. А от граждан надо только не задавать вопросов и не мешать "компетентным органам" работать", – подытожил военный обозреватель.