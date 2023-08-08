Мятеж Пригожина на самом деле был спецоперацией: в СНБО объяснили, для чего она была Путину

В конце июня Пригожин совершил провальный мятеж. Его попытка пойти на Москву окончилась ничем. В конце концов существует предположение, что все это было спецоперацией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он объяснил, зачем организовали эту спецоперацию.

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Планировали выявить нелояльных к Путину

Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Для обнаружения тех генералов, которые были не совсем лояльно настроены к Путину и его окружению,

– заметил он.

По его словам, уже понятно, сколько генералов отстранили от исполнения своих обязанностей. Заметим, что часть из них отправили за решетку.

В настоящее время в Беларуси находятся вагнеровцы. В НАТО рассказали, видят ли угрозы Альянсу со стороны наемников ЧВК "Вагнера".

Есть ли угрозы для НАТО

Наблюдениями поделилась представитель НАТО Оана Лонгеску. Она отметила, что Альянс пристально следит за происходящим на территории Беларуси. В частности, речь идет о военной деятельности.

Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников ЧВК "Вагнер" для наших союзников, но мы остаемся бдительными,

– отметила она.

Кроме того, НАТО усилило свое оборонное присутствие в восточной части Североатлантического союза. Это блок делает, чтобы ответить на агрессию со стороны страны-агрессора.

Она отметила, что Альянс в дальнейшем делает "все необходимое для сдерживания какой-либо угрозы и защиты каждого сантиметра территории". Лонгеску вспомнила также заявление лидеров НАТО, которое они сделали на Вильнюсском саммите. В нем делали акцент на том, что осуждают всех, кто "активно способствует русской войне".

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