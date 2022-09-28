Зимняя одежда уже выдана: чем украинцы могут помочь военным перед холодами
Украина активно готовится к сложной зиме. Это касается как отопительного сезона в городах и селах, так и обеспечения наших защитников во время морозов.
В эфире 24 канала военный ВСУ и командир отделения в 68 отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба сообщил, что им уже выдали зимнюю одежду, а также снабдили буржуйками и дровами. Однако это касается его бригады, какая ситуация по всей линии фронта – ему неизвестно.
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"Я надеюсь, что во всех бригадах так же или на этапе внедрения всего этого. То, что я вижу, а мы на Восточном направлении, 68 бригада к зиме уже готова. Я не вижу проблем", – рассказал Павел Вышебаба.
Говорите, что тяжелая зима будет, но что может быть тяжелее, чем то, что мы уже пережили? Теперь только к победе. Тем более открылось второе дыхание с контрнаступлением,
– указал военный.
"Мы все были абсолютно уверены в том, насколько эффективно умеем вести оборонные действия. Но многие военные эксперты, включая зарубежных, сомневались, умеют ли Вооруженные Силы атаковать", – акцентировал Павел Вышебаба.
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По его словам, ребята-герои в Харьковской области показали, как умеют атаковать, как умеют нестандартно действовать. Все это вселило дополнительную уверенность.
Он добавил, что сейчас ждет приказа и нового гениального и блестящего плана от украинского командования.
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