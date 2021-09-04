Вопрос Донбасса будут обсуждать в формате с участием США, – вице-премьер Стефанишина

США будут участвовать в обсуждении проблемы разрешения конфликта на Донбассе. В этом убеждена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина собирается привлечь Белый дом к определенному формату переговоров по Донбассу и деоккупации Крыма. И ожидает ряд визитов американских чиновников в ближайшие месяцы.

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"США видят свою роль" в вопросе Донбасса

Вице-премьер Ольга Стефанишина 3 сентября в прямом эфире заверила украинцев, что:

США получили предложения по участию в переговорах по Донбассу и Крыму.

И понимают их важность.

Впрочем, раскрывать подробности этих предложений пока власть не будет.

Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма,

– заявила Стефанишина.

И добавила: "Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности". По словам вице-премьера:

США "материализуют свое видение их роли" в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

И эти вопросы "с сегодняшнего дня будут обсуждать не только в нормандском формате, но и в более широком, включая США".

Актуализация вопроса участия США в переговорах по Донбассу состоялась после визита Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом. Среди прочего говорили и о решении проблемы войны на Донбассе, и о Крыме.

После встречи украинский президент рассказал журналистам, что в разговоре с Байденом "слово Крым звучало много раз", и что есть конкретные предложения по привлечению США к переговорам по Донбассу.

Пока неизвестно, о каком конкретно формате идет речь. Зеленский уточнил только, что Белый дом украинские предложения обдумает.