Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обо всех важных решениях Москве доносит Пекин.
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Китай против ядерного вооружения
Михаил Шейтельман сообщил, что 27 апреля состоялась встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны Китая Ли Шанфу.
С чего бы министру обороны Китая встречаться с министром обороны Беларуси и еще в Индии? Я допускаю, если встречались, то по поводу размещения российского ядерного оружия в Беларуси,
– подчеркнул он.
По его мнению, информация о разговоре главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является подтвержденным фактом. Сообщение об общении лидеров одновременно появилось в ОП Украины и китайском информационном агентстве Синьхуа.
"То, в чем пришли к согласию Си Цзиньпин и Зеленский - это вопрос о недопуске распространения ядерного оружия", – отметил политтехнолог.
По его словам, Китай на этом настаивает.
Михаил Шейтельман рассказал, сможет ли Китай остановить процесс расположения ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео
Как Китай может повлиять на Беларусь
Михаил Шейтельман рассказал, что китайцы активно ведут беседу с белорусами и объясняют, почему не нужно размещать на своей территории ядерное оружие.
У Китая большие интересы у Беларуси. Беларусь значительно зависит от Китая, причем эта зависимость с каждым годом увеличивается,
– подчеркнул политтехнолог.
В Беларуси есть огромный промышленный парк, который считается едва ли не самым большим в Европе. Его построил Китай, потому там работают преимущественно китайцы на европейский рынок.
"Китай может сказать: "Или мы работаем с вами, или у вас здесь будет ядерное оружие", – предположил он.
Таким образом, Китай оказывает давление на руководство Беларуси.
Финальное слово по Китаю
Михаил Шейтельман отметил, что можно предположить, что в результате встречи министров обороны двух стран белорус написал письмо китайскому представителю о том, что они не хотят размещать ядерное оружие. Эту информацию до Москвы донесет не Белоруссия, а непосредственно Китай.
Прецедент у нас есть. Более года назад, когда были так называемые казахские события, были введены войска ОДКБ в Казахстан,
– вспомнил он.
Политтехнолог отметил, что тогда россияне кричали, что они в Казахстане будут долго. Затем внезапно лидер страны приказал вывести их войска в течение двух недель.
"Все понимали, что это говорит не Казахстан, а Китай, потому что Россия взяла и выполнила (приказ – 24 Канал)", – убежден он.
Так что все знают, что о важных решениях будет говорить Китай, а не Беларусь.
Телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
- После разговора президента Украины и лидера КНР Си Цзиньпина Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китае.
- Также Пекин намерен отправить в Украину специального представителя по делам Евразии.
- Им станет Ли Хуэй, ранее являвшийся директором департамента Европы и Центральной Азии, был заместителем министра иностранных дел Китая. С 2009 по 2019 год он был послом в Китае в России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил телефонный разговор обоих лидеров, но заметил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.