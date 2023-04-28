Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, про всі важливі рішення Москві доносить Пекін.

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Китай проти ядерного озброєння

Михайло Шейтельман повідомив, що 27 квітня відбулася зустріч міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

З чого б міністру оборони Китаю зустрічатися з міністром оборони Білорусі та ще й в Індії? Я припускаю, якщо зустрічалися, то щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі,

– наголосив він.

На його думку, інформація про розмову очільника Китаю Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського є підтвердженим фактом. Повідомлення про спілкування лідерів одночасно з'явилося в ОП України та китайській інформаційної агенції Сіньхуа.

"Те, в чому прийшли до згоди Сі Цзіньпін та Зеленський – це питання про недопуск розповсюдження ядерної зброї", – зосередив увагу політтехнолог.

За його словами, Китай на цьому наполягає.

Михайло Шейтельман розказав, чи зможе Китай зупинити процес розташування ядерної зброї в Білорусі: дивіться відео

Як Китай може вплинути на Білорусь

Михайло Шейтельман розповів, що китайці наразі активно ведуть бесіду із білорусами та пояснюють, чому не потрібно розміщувати на своїй території ядерну зброю.

У Китаю великі інтереси в Білорусі. Білорусь значно залежить від Китаю, причому ця залежність із кожним роком збільшується,

– наголосив політтехнолог.

У Білорусі є величезний промисловий парк, який вважається ледь не найбільшим у Європі. Його побудував Китай, тому там працюють переважно китайці на європейський ринок.

"Китай може сказати: "Або ми працюємо з вами, або у вас тут буде ядерна зброя", – припустив він.

Тож у такий спосіб Китай чинить тиск на керівництво Білорусі.

Фінальне слово за Китаєм

Михайло Шейтельман зауважив, що можна припустити, що у результаті зустрічі міністрів оборони двох країн білорус написав листа китайському представнику про те, що вони не хочуть розміщувати у себе ядерну зброю. Цю інформацію до Москви донесе не Білорусь, а безпосередньо Китай.

Прецедент у нас є. Понад рік тому, коли були так звані казахські події, були введені війська ОДКБ у Казахстан,

– пригадав він.

Політтехнолог зазначив, що тоді росіяни кричали, що вони у Казахстані будуть довго. Потім раптово лідер країни наказав вивести їхні війська протягом двох тижнів.

"Усі розуміли, що це говорить не Казахстан, а Китай, бо Росія взяла і виконала (наказ – 24 Канал)", – переконаний він.

Тож всі знають, що про важливі рішення буде говорити Китай, а не Білорусь.

Телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського