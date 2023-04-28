Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, про всі важливі рішення Москві доносить Пекін.
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Китай проти ядерного озброєння
Михайло Шейтельман повідомив, що 27 квітня відбулася зустріч міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та міністра оборони Китаю Лі Шанфу.
З чого б міністру оборони Китаю зустрічатися з міністром оборони Білорусі та ще й в Індії? Я припускаю, якщо зустрічалися, то щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі,
– наголосив він.
На його думку, інформація про розмову очільника Китаю Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського є підтвердженим фактом. Повідомлення про спілкування лідерів одночасно з'явилося в ОП України та китайській інформаційної агенції Сіньхуа.
"Те, в чому прийшли до згоди Сі Цзіньпін та Зеленський – це питання про недопуск розповсюдження ядерної зброї", – зосередив увагу політтехнолог.
За його словами, Китай на цьому наполягає.
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Як Китай може вплинути на Білорусь
Михайло Шейтельман розповів, що китайці наразі активно ведуть бесіду із білорусами та пояснюють, чому не потрібно розміщувати на своїй території ядерну зброю.
У Китаю великі інтереси в Білорусі. Білорусь значно залежить від Китаю, причому ця залежність із кожним роком збільшується,
– наголосив політтехнолог.
У Білорусі є величезний промисловий парк, який вважається ледь не найбільшим у Європі. Його побудував Китай, тому там працюють переважно китайці на європейський ринок.
"Китай може сказати: "Або ми працюємо з вами, або у вас тут буде ядерна зброя", – припустив він.
Тож у такий спосіб Китай чинить тиск на керівництво Білорусі.
Фінальне слово за Китаєм
Михайло Шейтельман зауважив, що можна припустити, що у результаті зустрічі міністрів оборони двох країн білорус написав листа китайському представнику про те, що вони не хочуть розміщувати у себе ядерну зброю. Цю інформацію до Москви донесе не Білорусь, а безпосередньо Китай.
Прецедент у нас є. Понад рік тому, коли були так звані казахські події, були введені війська ОДКБ у Казахстан,
– пригадав він.
Політтехнолог зазначив, що тоді росіяни кричали, що вони у Казахстані будуть довго. Потім раптово лідер країни наказав вивести їхні війська протягом двох тижнів.
"Усі розуміли, що це говорить не Казахстан, а Китай, бо Росія взяла і виконала (наказ – 24 Канал)", – переконаний він.
Тож всі знають, що про важливі рішення буде говорити Китай, а не Білорусь.
Телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського
- Після розмови президента України та лідера КНР Сі Цзіньпіна Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китаї.
- Також Пекін має наміри відправити до України спеціального представника у справах Євразії.
- Ним стане Лі Хуей, який раніше був директором департаменту Європи і Центральної Азії, був заступником міністра закордонних справ Китаю. З 2009 до 2019 року він був послом у Китаю в Росії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав телефонну розмову обох лідерів, але зауважив, що Китаю слід "краще зрозуміти" перспективи України.