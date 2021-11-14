Вопрос национальных интересов, – Резников обещает жестко наказывать за помощь мигрантам
Источник:"Волынь Post"
Алексей Резников обратился к украинцам, которые планируют зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконными мигрантами. Глава Минобороны заверил, что за это они будут "отвечать серьезно".
Резников заявил, что говорится о национальной безопасности и интересах. Соответствующее заявление он сделал на брифинге 14 ноября после совещания СНБО в Луцке.
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Резников заявил, что дельцы "будут отвечать серьезно по закону"
Министр обороны заявил, что хотел бы предупредить "тех дельцов, которые живут в 5 областях Украины, что граничат с Беларусью и которые планируют зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконными мигрантами".
Это будет против национальной безопасности Украины. Это вопрос национальных интересов. Кто будет оказывать такую помощь за деньги и продавать страну – будет отвечать достаточно серьезно по закону,
– заверил Резников.
Он также объяснил, что "уже есть оперативная информация о том, кто планирует зарабатывать на этом кровавые деньги".
Кстати, глава СБУ Иван Баканов заявил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны. Именно поэтому ведомство "принимает весь комплекс мер", чтобы сделать невозможным подобный сценарий в Украине, хотя он "на данный момент маловероятен".
Возможная угроза движению беженцев через Украину: коротко
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