"Когда он сдохнет": о чем россияне действительно хотят спросить Путина

В четверг 14 декабря Путин проводит прямую линию, во время которой якобы отвечает на вопросы людей. Но, конечно, острых вопросов ему никто не задает и все цензурируется.

Волонтеры команды пропавшего из колонии Навального вышли на улицы, чтобы узнать, какой вопрос люди задали бы Путину. 24 Канал расскажет подробнее.

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О чем россияне хотят узнать у Путина

Ответы были очень разные. Некоторые не побоялись говорить о наболевшем, а некоторые все еще находятся в плену иллюзий. Больше всего россиян интересует, когда закончится война. Именно так – никто не сказал "СВО". Но если кто-то боится за сына и потому хочет завершения войны, то, например, одна женщина цинично заявила, что хочет "мира во всем мире".

Что россияне хотят спросить у Путина:

Когда отпустят домой мобилизованных?

Сыну 18, меня интересует вопрос о войне. Я его родила не для того, чтобы на войну отдавать, не для того, чтобы мне потом гроб привезли.

У меня одна тема – о пенсии. Почему у нас, россиян, маленькая пенсия?

Когда кончится война?

Когда… простите, когда он сдохнет?

Когда будет победа?

Когда кончится война? Хочу, чтобы был мир во всем мире.

Почему пенсионеры получают так мало?

Вопрос один: когда это все кончится?

Он еще в холодильнике или нет?

Спросили бы: уважаемый, когда закончится война? Блин, ребята гибнут один за другим, идут чисто ради денег, но деньги того не стоят, мне кажется.

Итак, на втором месте после вопросов о войне для россиян стоит вопрос нищеты. Это развенчивает пропагандистские мифы о том, что "в России хорошо жить". А именно этим россияне привлекали крымских пенсионеров в 2014-м – мол, Украина не смогла вам столько платить, но с нами все изменится. Дальнейшие события показали, что изменилось все только к худшему.

Еще на экране во время прямой трансляции появлялись вопросы типа "Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?", "Как можно переехать в Россию, которую показывают на Первом канале?" Все это означает, что не все россияне довольны правлением Путина, что бы там ни говорила пропаганда.

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О чем говорил Путин во время прямой линии

Он выдал очередное циничное заявление о войне в Украине, а также сказал, что у экономики России достаточный запас прочности.