Вопрос "Северного потока-2" важнее карьерных амбиций Коболева, – ОПУ

Михаил Подоляк заявил, что некоторые украинские политики пытаются привязать свою карьеру к решению по строительству "Северного потока-2". В частности речь идет о бывшем главе правления НАК "Нафтогаз" Андрее Коболеве.

Многим бывшим политикам безразлично на профиты для Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Выглядит очень странно, когда некоторые агрессивные участники политической жизни в нашей стране пытаются подвязать свои личные карьерные выгоды под решение такого стратегического вопроса, как строительство "Северного потока-2". Это точно больше чем карьера, скажем, экс-главы "Нафтогаза" Коболева или любой другой конъюнктурный вопрос,

– сказал Подоляк.

"Сейчас решающий момент, когда Байден еще может остановить "Северный поток-2", – ОПУ

Накануне встречи президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина украинский президент Владимир Зеленский говорит миру о важности не позволить достроить российский газопровод "Северный поток-2".

"Сейчас решающий момент: когда президент Байден еще может применить инструменты для того, чтобы остановить реализацию "Северного потока-2". Сделает ли он это? Цена ответа на этот вопрос очень высока", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что газопровод – не только угроза для Украины как транзитера российского газа, но и вопрос победы или проигрыша Запада в противостоянии с Россией.

По словам советника Андрея Ермака, тема строительства "Северного потока-2" не должна быть сугубо политической. Разговор должен происходить и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества.

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Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдется без последствий,

– подытожил политик.

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