Вопрос Украины: Байден поговорил с Путиным, а Макрон с Зеленским – главные новости 12 февраля

Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным об Украине. Впоследствии пообщались Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Министерство иностранных дел и президент призвали украинцев сохранять спокойствие. В то же время, иностранные государства просят своих граждан не ездить в Украину. А в Киеве прошел "Марш единства".

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Байден поговорил с Путиным

Источник: CNN

Американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Разговор состоялся на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

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По информации СМИ, переговоры глав государств изначально планировались на 14 февраля. Однако их организовали раньше. На этом, мол, настаивали в Белом доме.

Президенты общались около часа. Американский лидер находился в своей загородной резиденции Camp David.

В Белом доме рассказали детали разговора. Там подчеркнули, что Байден ясно давал понять Путину, что в случае вторжения в Украину США и союзники наложат на Россию быстрые и серьезные санкции.

Кроме того, американский президент заявил, что дальнейшее вторжение приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России. США в этой ситуации остаются открытыми для дипломатии, но готовы реагировать на любые сценарии.

Макрон созвонился с Зеленским

Ранее 12 февраля американский министр обороны Ллойд Остин позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Пентагон сообщил, что они обсудили наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму и вокруг Украины.

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Телефонный разговор также провели Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Это произошло вскоре после общения французского лидера с главой Кремля Владимиром Путиным.

Во время переговоров украинский президент поблагодарил французского за визит в Киев.

Политики говорили о

безопасности,

пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки,

трехсторонней контактной группе,

последних международных переговорах.

Зеленский по итогам разговора отметил, что ценит личную вовлеченность Макрона в процесс деэскалации.

Власть призывает сохранять спокойствие

Заявление МИД Украины

12 февраля Макрон намерен также пообщаться о ситуации в Украине еще с Джо Байденом и Олафом Шольцем.

В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам на фоне информации об угрозе нападения России, сообщает 24 канал. Призвали не паниковать, поскольку государство готово к разным сценариям развития событий.

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В ведомстве подчеркнули, что украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для стойкости. В частности, на последнем заседании Совета по нацбезопасности и обороне проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия.

На нем констатировали, что у Украины сильная позиция. В частности, благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.

В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,

– отметили в МИД.

Там также обратили внимание на то, что украинская армия постоянно отслеживает развитие событий. Наши вооруженные силы готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет. Дипломаты тоже круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами.

Зеленский также просит сохранять спокойствие

Владимир Зеленский также в очередной раз прокомментировал риски вторжения России в Украину. Он заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Если есть какая-то дополнительная информация о стопроцентном вторжении России в Украину, начиная с 16 февраля, дайте нам эту информацию,

– заметил Зеленский.

В то же время президент заявил, что Украина должна быть готова в любой день к любым шагам. Она должна рассчитывать на своих военных и своих граждан. Наши специалисты – на очень серьезном уровне. Работа в повседневном режиме продолжается.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что полномасштабной войны в Украине сейчас нет.

Он отметил, что украинская сторона получает много разной информации и благодарна странам за помощь. Однако у нас тоже есть разведчики, которые работают не хуже, чем их иностранные коллеги.

Зеленский об угрозе российского вторжения: смотрите видео

Страны призывают своих граждан покинуть Украину

Из-за возможного обострения ряд стран мира призывают своих граждан воздержаться от визита в Украину, а тех, кто уже в стране – покинуть как можно быстрее.

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США

Соединенные Штаты активно помогают Украине вооружением на фоне угрозы агрессии Кремля, однако вместе с тем призывают своих граждан вернуться на родину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно призывал своих земляков уехать из Украины. Кроме того, с подобными призывами обратилось и посольство США в Киеве.

Госдеп также принял решение эвакуировать американцев, которые работают в составе мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Великобритания

В Вашингтоне приказали дипломатам, которые не занимают критически важные должности в посольстве в Украине, немедленно покинуть государство . С 13 февраля Госдеп приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве.

В Лондоне обратились к своим гражданам с таким же призывом. Британцев просят не посещать Украину. Там также анонсировали эвакуацию дипломатов.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что посольство продолжит свою работу.

Я остаюсь в Киеве и продолжаю работу вместе с основной командой. Посольство остается работать,

– подчеркнула Симмонс.

Другие страны, которые призывают своих граждан покинуть Украину:

Ирак,

Испания,

Италия

Япония,

Нидерланды,

Южная Корея,

Черногория,

Израиль,

Норвегия,

Эстония,

Латвия

Канада,

Бельгия,

Новая Зеландия,

Австралия,

Северная Македония,

Финляндия,

Германия,

Швеция,

Болгария.

Марш единства в Киеве

В Киеве люди вышли на Марш единства за Украину, сообщает 24 канал. Тысячи неравнодушных шагали по улицам столицы и выкрикивали "Слава Украине", "Путин х***о!".

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Активисты собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. Впоследствии они отправились к Майдану Независимости. Люди несли флаги Украины, УПА, а также баннеры с надписями "Вместе – сила. Украина – единая".

Люди собрались на Марш единства / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Тысячи людей в Киеве вышли на Марш единства: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал​

Во время марша участники акции выкрикивали:

"Крым – это Украина";

патриотический белорусский лозунг "Жыве Беларусь!";

"Донбасс – это Украина".

Они проходили мимо красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Люди проходили под Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Среди толпы можно было заметить как взрослых, так и детей, пожилых людей, военных, людей с инвалидностью и много молодежи. Далее участники двинулись к Майдану Независимости, где зажгли файеры на мосту.

Также в конце мероприятия участники спели гимн Украины.

Кстати, на акции можно было увидеть фронтмена группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца и активиста Сергея Стерненко.

Всего марш длился примерно полтора часа.



Украинцы вышли на Марш единства / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В конце марша люди пропели гимн Украины: смотрите видео Ульяны Журбы, 24 канал