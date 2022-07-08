Напряжение и игнорирование: в СМИ рассказали, как дипломаты G20 договаривались о войне в Украине

На сегодняшней встрече в Бали лидеры стран G20 не смогли достичь консенсуса по поводу полномасштабной войны, которую начала россия. Кроме того, дипломаты не пришли к согласию по решению проблемы продовольственного кризиса.

Кроме того, по данным СМИ, представители G20 не согласовали итоговое коммюнике и пренебрегли базовыми принципами дипломатии, такими как традиционное фото в конце встречи.

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Столкновение США и россии на дипломатическом поле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров, впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.

Кроме того, лавров выразил неуважение к коллегам как минимум дважды. Первый раз – он вышел из зала на вступительной речи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, второй раз – перед видеообращением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.