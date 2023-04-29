Воробьев новый командующий Балтийским флотом: в ISW объяснили, что означают ротации в армии России

В русских Военно-морских силах произошли кадровые перестановки, сначала они затронули Балтийский флот. В Институте изучения войны предположили, что могли бы означать ротации в русской армии.

Бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Виктор Лиина получил должность начальника Тихоокеанского флота На его место назначили вицеадмирал Владимира Воробьева.

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Российские государственные СМИ сообщили, что Минобороны России представило Воробьева новым командующим Балтийским флотом, подтвердив тем самым, что Лии заменил в должности командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца,

– говорится в отчете.

Ранее ISW сообщал, что Лиина могла заменить Авакянца. из-за неудач Тихоокеанского флота, которые разоблачились во время недавних учений боеспособности, а российские официальные лица утверждали, что Авакянц был переведен на новую должность руководителя российских центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Ранее Воробьев являлся начальником штаба и первым заместителем командующего Балтийским и Северным флотами.

Кратко об изменениях в командованиях флота России