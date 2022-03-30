Враг частично отводит силы с территории Киевской и Черниговской областей, – Генштаб

Накануне российские власти заявили, что будут отводить войска с территории Киевской и Черниговской областей. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг частично выполняет сказанное.

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации с вторжением России в Украину по состоянию на 28 марта, 18:00. В частности, о направлениях Киева и Чернигова.

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Ситуация по "отводу" россиян от Киевской и Черниговской областей

В ВСУ подчеркнули, что противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей,

– отметили в Генштабе.

Заявления России об "отводе" войск

Об "отводе войск" с территорий Киевской и Черниговской областей представители России заговорили 29 марта.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины убеждены, что это просто слова. В украинском Минобороны утверждают, что враг не отказался от попыток захватить эти города.

Такие же сомнения – и у американского президента Джо Байдена. Политик подчеркнул, что не будет обращать ни на что внимание, пока вместо слов не увидит действия.

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