Враг продолжает блокаду Славутича и не оставляет попыток взять под контроль Чернигов
27 марта 2022 , 13:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают блокировать город Славутич в Киевской области. Оккупанты также хотят взять под контроль Чернигов.
Какова ситуация на Северском направлении
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 12 часов 27 марта. Там рассказали о ситуации на Северском направлении.
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На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов,
– говорится в сообщении Генштаба.
- Враг ворвался в Славутич 26 марта, спровоцировав мирные митинги украинцев. Смелые люди вышли на улицы города, чтобы прогнать оккупантов.
- Что касается Чернигова, то мэр Владислав Атрошенко заявлял, что город разнесен вдребезги. Уже погибло более 200 горожан.
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