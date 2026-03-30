Был человеком сильной воли: на Днепровщине попрощались с Максимом Воронцовым

В Желтых Водах в Днепропетровской области попрощались с командиром отделения минометного взвода Максимом Воронцовым. Он погиб 19 марта во время того как вывозил людей на боевую позицию.

За время службы Воронцов пережил 10 контузий и ранения в плечо, но каждый раз возвращался на передовую. Об этом сообщили в Желтоводском городском совете.

Смотрите также Ему было всего 22: на фронте погиб Матвей Бойко из Малина

Что известно о Максиме Воронцове?

Воронцов родился 9 мая 1978 года в Башкортостане. В раннем детстве он потерял отца, после чего семья переехала в село Адамовка, что на Днепровщине.

Украинский защитник учился на электросварщика после чего 2 года прослужил в армии. В 1999 году вместе с женой переехал в Желтые Воды, где работал монтажником-высотником, а в 2014 году открыл собственное дело.

Максим Воронцов присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году. В начале службы был водителем минометного взвода, а впоследствии стал командиром отделения.

За время службы был награжден:

медалью "Рыцарский Крест";

медалью "Участник боевых действий";

нагрудным знаком "За сохранение жизни";

отличиями и благодарностями командования 23 ОМБр.

Погиб украинский военный 19 марта возле населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области. Во время вывоза людей на боевую позицию его автомобиль атаковал вражеский FPV-дрон.

Родные и близкие вспоминают Максима как человека сильной воли, решительную и надежную. Он умел быстро принимать решения, организовывать людей, всегда поддерживал и помогал другим. Был справедливым руководителем, заботливым и любящим мужем и отцом. Добрый, искренний, ответственный,

– отметили в сообщении.

У Воронцова осталась жена Людмила, двое сыновей Андрей и Дамир, а также сестры. Прощание с украинским защитником состоялось 28 марта в Желтых Водах.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Воронцова. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?