Беспилотники атаковали Воронежскую область России

Российскую Воронежскую область атаковали ориентировочно 10 беспилотников. Взрывы слышали в разных частях Воронежа.

Воздушную тревогу оккупанты объявили ориентировочно в 00:55 11 августа. После 2 ночи россияне написали о первом взрыве в областном центре, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Воронежской области России

Далее взрывы в Воронежской области раздавались несколько раз. Власти региона уже традиционно заявили о работе ПВО.

Сейчас ликвидировано уже более 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет,

– заявил губернатор Александр Гусев.

После этого он признался, что действительно в результате падения обломков беспилотников на территории Воронежа повреждено административное здание и коммунальный объект.

Громко у россиян в Воронежской области: смотрите видео

"По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о повреждениях уточняются", – сказал чиновник.

По врагу мощно прилетело: смотрите видео

Кстати, россияне жаловались, что последний раз взрывы в Воронежской области раздавались утром 7 августа. Громко у россиян в ночь на 11 августа было также в Курске, Ростове и Шебекино.