Повітряну тривогу окупанти оголосили орієнтовно о 00:55 11 серпня. Після 2 ночі росіяни написали про перший вибух в обласному центрі, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Воронезькій області Росії

Далі вибухи у Воронезькій області лунали декілька разів. Влада регіону вже традиційно заявила про роботу ППО.

Наразі ліквідовано вже понад 10 безпілотників літакового типу. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає,

– заявив губернатор Алєксандр Гусєв.

Після цього він побідкався, що справді внаслідок падіння уламків безпілотників на території Воронежа пошкоджена адміністративна будівля та комунальний об'єкт.

Гучно в росіян у Воронезькій області: дивіться відео

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо ушкоджень уточнюються", – сказав посадовець.

По ворогу потужно прилетіло: дивіться відео

До речі, росіяни бідкались, що востаннє вибухи у Воронезькій області лунали вранці 7 серпня. Гучно в росіян вночі проти 11 серпня було також у Курську, Ростові та Шебекіно.