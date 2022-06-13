Воронки огромные: россияне обстреляли детский лагерь в Харьковской области
Российские захватчики продолжают беспощадно обстреливать Харьковскую область. В ночь с 11 на 12 июня оккупанты вгатили ракетами прямо по детскому оздоровительному лагерю в Чугуевском районе.
Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она отметила, что уже несколько дней подряд российские изверги цинично обстреливают область ночью.
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По словам корреспондентки, часто российские ракеты не попадают в объекты, в которые целили захватчики. В то же время выбор мишеней извергов просто поражает.
Оккупанты обстреляли детский лагерь
Как сообщила журналистка, в Чугуевском районе российские кафиры обстреляли детский оздоровительный лагерь. На месте удара образовались огромные воронки.
Очень глубокие воронки, 3 корпуса сильно изуродованы. Обстрелять детский лагерь – это очередная низость русских кафиров,
– заявила журналистка.
Она отметила, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие из-за обстрела этого объекта. В то же время добавила, что Харьковская областная прокуратура опубликовала фотографии с ужасающими последствиями ракетного удара по детскому лагерю.
Обстрелы Харьковщины
Корреспондентка также сообщила, что в течение суток 12 июня россияне обстреляли Киевский и Салтовский районы Харькова, а также поселок Жуковского. Кроме того, били по населенным пунктам Коробочкино, Кочеток и Тимофеевке.
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В результате обстрелов российских кафиров занялись 7 пожаров – большинство из них вспыхнули в Чугуевском и Изюмском районах. В частности, в последнем очень сильно горел лес.
Последствия обстрелов детского лагеря в Харьковской области / Фото Харьковской областной прокуратуры
Журналистка сообщила о ракетном обстреле детского лагеря в Харьковской области: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские кафиры обстреляли Харьков кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Amnesty International , кроме того, отметили, что такие снаряды запрещены в мире, поскольку наносят чрезмерные повреждения и оказывают неизбирательное действие.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако россияне используют значительно мощные бомбы и ракеты. Именно поэтому разрушения, которые сейчас терпит город, очень значительны.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что ситуация в Харьковской области обострилась. По его словам, российские кафиры бросили оперативные резервы на север Харьковской области.
- Арестович сообщил, что бои продолжаются в районе Казачьей Лопани, Терновой, в районе Байрака и Борщевой. То есть именно туда пытаются двигаться наши защитники и контратаковать противника.