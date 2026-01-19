В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти 8-летнего ребенка

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 39-летней врачу-педиатру приемного отделения одной из столичных больниц. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть 8-летнего ребенка.

Врач и в дальнейшем продолжает работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Смотрите также В Киеве мужчина до смерти избил военного ради его кроссовок

В чем обвиняют врача?

В декабре 2022 года в больницу доставили девочку с проблемами дыхания. Врач не провела нужное обследование, не установила правильный диагноз и не начала лечение. Также ребенка не перевели в реанимацию, хотя это было необходимо. Именно поэтому она не имела шансов выжить.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали осложнения из-за двусторонней пневмонии и сепсиса.

Обратите внимание! Действия врача квалифицировали по части 2 статьи 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее смерть ребенка.

Врач и в дальнейшем продолжает работать, однако – уже в больнице в другом городе.

Что известно о других трагических случаях, связанных с детьми?