Воспользовался служебным положением: полицейского на Прикарпатье разоблачили на взятке

Руководителя одного из структурных подразделений Нацполиции в Ивано-Франковской области Государственное бюро расследований разоблачило на получении взятки. Он требовал 5 тысяч долларов США у иностранца.

По информации ГБР, полицейский вымогал деньги у гражданина Беларуси в обмен на положительные рекомендации в миграционную службу. Иностранец хотел продлить срок вида на жительство в Украине.

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Задержали "на горячем"

Во время получения взятки, 22 января 2022 года, правоохранителя задержали. Все деньги изъяли.

За получение неправомерной выгоды должностным лицом открыли уголовное производство. Взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы.



Полицейский вымогал деньги у гражданина Беларуси / Фото пресс-служба ГБР



Взяточника задержали "на горячем" / Фото пресс-служба ГБР

Злоупотребление служебным положением: последнее

В Одессе на получении взятки разоблачили служащего Государственной службы. Он якобы обещал отменить запрет на выезд из страны, которая была у неплательщика алиментов.

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника акционерного общества "Укргаздобыча" на преступной схеме. Мужчина требовал деньги у предприятия за перенос сроков подачи продукции.

Во Львове правоохранители задержали адвоката, который должен был передать судьям взятку. Он пообещал клиенту за 3 тысячи долларов "решить его вопрос".

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