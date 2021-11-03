"Воспринял назначение как честь": обнародовали заявление Тарана об отставке

Глава Минобороны Украины Андрей Таран 2 ноября подал в отставку. В тот же день его заявление передали в Аппарат Верховной Рады. В своем заявлении Таран подчеркнул, что принял свое назначение за честь.

Текст заявления опубликовал нардеп от "Слуга народа" Александр Качура в своей телеграмме.

Важно Назначение Резникова министром обороны может стать сигналом для России и Запада

В заявлении об отставке Андрей Таран поблагодарил за доверие президента Владимира Зеленского, Верховную Раду и Кабмин.

Я воспринял это назначение как большую честь и возможность служить Украине и период сложных испытаний. Будучи человеком военным, я привык работать там, где мои знания и навыки принесут наибольшую пользу,

– заметил Таран.

В конце обращения он попросил принять его заявление об отставке.



Таран написал заявление об отставке / Фото с телеграмм-канала "Правда Качуры"

Кто может возглавить Минобороны

Ранее Качура сообщил, что во время заседания фракции "Слуга народа" приняла решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Эту информацию подтвердил и журналист Юрий Бутусов. По его словам Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Кадровые изменения в Кабмине

В последние дни в правительстве министры все чаще подают в отставку. Только накануне заявления на увольнение написали: