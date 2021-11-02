Восприняла как приказ, – Верещук о своем назначении министром

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук возглавила Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По ее словам, она говорила о готовности быть министром обороны.

Верещук отметила, что не получала от Владимира Зеленского предложений возглавить Минобороны. Взамен ей предложили другую должность.

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"От президента не получала предложений, чтобы возглавить Министерство обороны. Я говорила, что готова, поскольку я была, есть и остаюсь членом комитета по национальной обороне и разведке", – рассказала Верещук.

Однако получив предложение стать министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, я приняла предложение верховного главнокомандующего. Восприняла как приказ,

– добавила она.

Отставка Любченко

В отставку 2 ноября подал первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко. Глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал, что это произошло из-за негативной оценки работы от Дениса Шмыгаля.

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"У меня очень хорошие человеческие отношения с Любченко. Если у нас есть лидер Кабинета министров, премьер-министр Украины и если он негативно оценивает деятельность кого-то из министров (к тому же не видит возможности откорректировать эту деятельность в рамках простой ежедневной работы), то мы должны принять одно из двух решений", – отметил нардеп.

Он объяснил, что необходимо было либо отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля, либо уволить первого вице-премьер-министра Любченко.

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