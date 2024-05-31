Воссоединение военнопленной и сына, которые не виделись более 2 лет: щемящее видео с обмена

Во время сегодняшнего обмена военнопленными мальчик Дима наконец обнял маму, которая вернулась домой из российского плена. Женщина защищала Азовсталь.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также опубликовал щемящее видео встречи мамы и сына.

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Настоящий подарок сыну – встреча с мамой

Он отметил, что воссоединение мамы-военнопленной и ее сына произошло через более чем 2 года разлуки.

"Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции", – зазанчив омбудсмен.

Лубинец также рассказал, что мальчика Дмитрия ранее вернул домой Офис омбудсмена по временно оккупированным территориям Украины. Военнопленную маму мальчика хотели незаконно осудить россияне.

Дмитрий встретился с мамой, которая вернулась из плена: видео

Детали сегодняшнего обмена