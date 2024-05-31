Воссоединение военнопленной и сына, которые не виделись более 2 лет: щемящее видео с обмена
Источник:Дмитрий Лубинец
Во время сегодняшнего обмена военнопленными мальчик Дима наконец обнял маму, которая вернулась домой из российского плена. Женщина защищала Азовсталь.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также опубликовал щемящее видео встречи мамы и сына.
Смотрите также Некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения: детали обмена
Настоящий подарок сыну – встреча с мамой
Он отметил, что воссоединение мамы-военнопленной и ее сына произошло через более чем 2 года разлуки.
"Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции", – зазанчив омбудсмен.
Лубинец также рассказал, что мальчика Дмитрия ранее вернул домой Офис омбудсмена по временно оккупированным территориям Украины. Военнопленную маму мальчика хотели незаконно осудить россияне.
Дмитрий встретился с мамой, которая вернулась из плена: видео
Детали сегодняшнего обмена
- Украина и Россия провели обмен пленными 31 мая: из вражеского плена удалось вернуть 75 человек. Это воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.
- Среди военных, которых удалось вернуть, есть те, кто не слышал голоса родных с начала полномасштабного вторжения.
- Во время обмена домой вернулась Марьяна Чечелюк – следователь из Мариуполя, которая 2 года находилась в плену. Она вместе с сестрой прятались от обстрелов в хранилищах Азовстали.