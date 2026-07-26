Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 Каналу , что не стоит воспринимать громкие заявления Владимира Путина буквально. По его мнению, масштабная мобилизация может спровоцировать протесты, а российская армия вряд ли станет защищать власть.

При каком условии армия России не поддержит Путина

Дмитрий Филатов отметил, что пока в России не было событий, которые стали катализатором масштабных протестов. В то же время, если массовая мобилизация все же вызовет недовольство населения, Кремль может столкнуться с серьезными внутренними проблемами.

Если там состоятся протесты, то их армия не станет на сторону власти, она будет заниматься войной, а власти нужно будет решать этот вопрос полицейским путем.

– высказался он.

Именно поэтому Россия, скорее всего, и дальше будет делать ставку на скрытую мобилизацию , а не будет объявлять тотальный призыв мужчин.

Военный об угрозах для Украины из-за мобилизации в России: видео

В то же время, увеличение численности российской армии создаст дополнительные вызовы для Украины. Однако, по словам военного, Силы обороны и государство будут реагировать на такие шаги противника.

Важно! К осени 2026 года Кремль планирует мобилизовать по меньшей мере полмиллиона человек для войны в Украине. По данным ЦПИ, часть новобранцев сразу бросят на восточный фронт, в то время как другие будут готовиться для возможного наступления на новом направлении.

Он предположил, что в ответ в Украине могут быть усилены меры по мобилизации и введены дополнительные механизмы для комплектования украинской армии.

"Мы будем защищать свою страну в любом случае. Никто не планирует опускать оружие или прекращать борьбу", – подытожил Дмитрий Филатов.