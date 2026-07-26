Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що не варто сприймати гучні заяви Володимира Путіна буквально. На його думку, масштабна мобілізація може спровокувати протести, а російська армія навряд чи стане захищати владу.

За якої умови армія Росії не підтримає Путіна

Дмитро Філатов зазначив, що наразі в Росії не було подій, які б стали каталізатором масштабних протестів. Водночас, якщо масова мобілізація все ж викличе невдоволення населення, Кремль може зіткнутися із серйозними внутрішніми проблемами.

Якщо там відбудуться протести, то їхня армія не стане на сторону влади, вона буде займатися війною, а владі потрібно буде розв'язувати це питання поліцейським шляхом,

– висловився він.

Саме тому Росія, найімовірніше, й надалі робитиме ставку на приховану мобілізацію, а не оголошуватиме тотальний призов чоловіків.

Військовий про загрози для України через мобілізацію у Росії: відео

Водночас збільшення чисельності російської армії створить додаткові виклики для України. Однак, за словами військового, Сили оборони та держава реагуватимуть на такі кроки противника.

Важливо! На осінь 2026 року Кремль планує мобілізувати щонайменше півмільйона осіб для війни в Україні. За даними ЦПД, частину новобранців одразу кинуть на східний фронт, тоді як інших готуватимуть для можливого наступу на новому напрямку.

Він припустив, що у відповідь в Україні можуть бути посилені заходи мобілізації та запроваджені додаткові механізми для комплектування українського війська.

"Ми будемо захищати свою країну в будь-якому випадку. Ніхто не планує опускати зброю чи припиняти боротьбу", – підсумував Дмитро Філатов.