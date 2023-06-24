Атака ракет на города Украины, движение России к распаду: хронология 486 дня войны
На фронте продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками – ВСУ не устают уничтожать личный состав и технику врага. Вместе с тем в России продолжают происходить процессы, которые, очевидно, приведут к распаду страны.
С каждым днем Украина на шаг ближе к победе. Кстати, суббота, 24 июня, – это уже 486 сутки с начала широкомасштабного вторжения. Последние новости за этот день читайте в материале 24 Канала.
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07:34 В Ростове-на-Дону заметили танки и людей в камуфляже, что окружают админздания. Очевидно, это либо бойцы ЧВК "Вагнера", либо – минобороны России.
Что происходит в Ростове: смотрите видео06:36 В Генштабе констатировали, что за прошедшие сутки враг применил по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона Shahed и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300. Украинская ПВО ликвидировала 14 ракет и 2 дрона. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА.06:35 В ВСУ сказали, что самой горячей остается ситуация на Востоке. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было 28 боевых столкновений на этих участках фронта.06:26 В Одессе слышали взрывы. Есть информация, что это из-за пусков россиянами "Калибров".06:21 В результате падения обломков ракеты в Киеве было зафиксировано возгорание на 16, 17 и 18 этажах жилого дома в Соломенском районе. Известно уже по меньшей мере о 2 погибших и 8 пострадавших. Было повреждено около 40 автомобилей.05:48 В некоторых регионах Украины снова прозвучала тревога. Есть сообщения о пусках "Калибров" с Черного моря.04:27 В Днепре из-за обстрела были разрушены несколько жилых домов в правом секторе города. По словам мэра Бориса Филатова, есть пострадавшие.03:25 Раздались взрывы в Кропивницком.03:09 В Соломенском районе столицы прогремели взрывы. В Киевской ОВА констатировали, что враг атаковал город ракетами, но работает ПВО. Впоследствии стало известно, что обломки ракеты попали в многоэтажку и автомобильную стоянку.02:46 В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы. Вероятно, это работа ПВО.02:13 Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли украинско-российскую границу и двигаются в сторону Ростова-на-Дону. Также он заверил, что якобы российские пограничники с радостью встречали и обнимали восставших военных.
02:06 В Московской области горит военная часть. Причины возгорания пока неизвестны.
Возгорание воинской части под Москвой / Фото из телеграм-каналов