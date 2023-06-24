Атака ракет на города Украины, движение России к распаду: хронология 486 дня войны

На фронте продолжаются ожесточенные бои между оккупантами и украинскими защитниками – ВСУ не устают уничтожать личный состав и технику врага. Вместе с тем в России продолжают происходить процессы, которые, очевидно, приведут к распаду страны.

С каждым днем Украина на шаг ближе к победе. Кстати, суббота, 24 июня, – это уже 486 сутки с начала широкомасштабного вторжения. Последние новости за этот день читайте в материале 24 Канала.

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Стало известно, что ночью в Курске цвел "хлопок". Вероятно, один из взрывов был в районе аэропорта. Официальные власти региона заявили об "атаке беспилотников" и "успешной работе" ПВО.Всего на войне против Украины погибли 223 910 оккупантов. Только за минувшие сутки – 550 захватчиков.В Херсонской ОВА заявили, что из-за обстрелов региона 4 человека погибли, 6 человек были ранены. Среди пострадавших есть ребенок.

07:34 В Ростове-на-Дону заметили танки и людей в камуфляже, что окружают админздания. Очевидно, это либо бойцы ЧВК "Вагнера", либо – минобороны России.

Что происходит в Ростове: смотрите видео

В Генштабе констатировали, что за прошедшие сутки враг применил по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона Shahed и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300. Украинская ПВО ликвидировала 14 ракет и 2 дрона. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА.В ВСУ сказали, что самой горячей остается ситуация на Востоке. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было 28 боевых столкновений на этих участках фронта.В Одессе слышали взрывы. Есть информация, что это из-за пусков россиянами "Калибров".В результате падения обломков ракеты в Киеве было зафиксировано возгорание на 16, 17 и 18 этажах жилого дома в Соломенском районе. Известно уже по меньшей мере о 2 погибших и 8 пострадавших. Было повреждено около 40 автомобилей.В некоторых регионах Украины снова прозвучала тревога. Есть сообщения о пусках "Калибров" с Черного моря.В Днепре из-за обстрела были разрушены несколько жилых домов в правом секторе города. По словам мэра Бориса Филатова, есть пострадавшие.Раздались взрывы в Кропивницком.В Соломенском районе столицы прогремели взрывы. В Киевской ОВА констатировали, что враг атаковал город ракетами, но работает ПВО. Впоследствии стало известно, что обломки ракеты попали в многоэтажку и автомобильную стоянку.В Днепре и Кривом Роге слышали взрывы. Вероятно, это работа ПВО.Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли украинско-российскую границу и двигаются в сторону Ростова-на-Дону. Также он заверил, что якобы российские пограничники с радостью встречали и обнимали восставших военных.

02:06 В Московской области горит военная часть. Причины возгорания пока неизвестны.



Возгорание воинской части под Москвой / Фото из телеграм-каналов

В CNN констатировали, что должностные лица в США тщательно следят за происходящим в России.Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк о "восстании" в России: "Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим".Бывший командующий российскими войсками на войне в Украине Сергей Суровикин записал обращение, в котором призвал вагнеровцев остановиться: "Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента России. Остановить колонны, вернуть в пункты постоянной дислокации", – сказал он.Военную технику заметили в Москве. В целом в России нарастает паника. Важнейшие объекты, расположенные в столице вражеского государства, были взяты под усиленную охрану.Реакция легиона "Свобода России" на заявление Пригожина: "Мы знаем, что если он начнет вооруженный мятеж, то с большой вероятностью преуспеет. Но также мы помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотком, цинично снимая это на видео, издевались над безоружными. Не стоит приписывать ему военную честь и доблесть, которых нет"."Мы наблюдаем", – комментарий Минобороны Украины по обострению событий в России.После заявления Пригожина о начале восстания против Кремля, в российских СМИ стали распространяться сообщения, в которых говорится, что на улице Ростова сгоняют технику и росгвардию для охраны города от вагнеровцев. "Всем выдали боевое оружие и ориентировку на машины, на которых могут передвигаться боевики "Вагнера". Приказ стрелять на поражение при малейшем неповиновении", – также констатировали в движении "Атеш".