Повстанцы в Сирии активизируют наступление: войска Асада держат оборону, но теряют города

Сирийские повстанцы готовятся к новому стремительному наступлению. В то же время правительственные войска президента Башара Асада укрепляют позиции вокруг Хомса, пытаясь удержать контроль в ключевых регионах страны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Правительственные силы наносят авиаудары по позициям повстанцев, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение.

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Сирийские повстанцы прорывают оборону

За последние недели повстанцы сделали значительный прорыв, захватив стратегические города Алеппо, Хама и Дайр-эз-Зор. В южных регионах Дараа и Сувейда также произошли вооруженные восстания, шокировавшие арабские столицы.

Повстанцы заявили о захвате нескольких населенных пунктов и распространили видео с празднованием своих побед.

Зато сирийские военные заявляют, что активно защищают позиции, особенно на центральных и южных фронтах, и проводят воздушные удары в районах Хамы, Хомса, Дараа и Сувейды. Но западные аналитики признают, что попытки остановить наступление повстанцев часто выглядят безрезультатными.

Ключевая битва за Хомс

Хомс – стратегически важный транспортный узел, который стал основным объектом борьбы. Повстанцы уже заявили, что находятся на окраинах города, а жители сообщают об интенсивных авиаударах и росте напряжения.

Потеря Хомса может отрезать столицу Дамаск от прибрежных регионов, где сосредоточена поддержка Асада и усложнить логистику российских и иранских союзников.

Хомс – это ключ. Если город падет, Асаду будет почти невозможно удержать свои позиции,

– отмечает эксперт по Сирии Джонатан Ландис.

Союзники Асада находятся в сложной ситуации

Несмотря на длительную поддержку Асада со стороны России и Ирана, ситуация осложнилась. Россия сосредоточена на войне в Украине, а иранские силы сталкиваются с трудностями из-за собственной политической напряженности и военных конфликтов.

Ливанская "Хезболла" и иракские ополченцы готовятся к вмешательству, однако пока что весомой помощи Асаду не оказали.

Кроме того, ситуация вызывает тревогу в международном сообществе. Катар заявил, что события в Сирии угрожают территориальной целостности страны, а Иран, Россия и Турция объявили об экстренных переговорах, во избежание дальнейшей эскалации.

Последствия для региона

Эксперты прогнозируют, что быстрое продвижение повстанцев может привести к очередной волне беженцев и обострению кризиса в соседних странах. Между тем бои за Хомс и южные регионы, такие как Дараа, могут определить будущее как Асада, так и всей Сирии.