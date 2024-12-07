Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Урядові сили завдають авіаударів по позиціях повстанців, щоб запобігти подальшому просуванню.

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Сирійські повстанці проривають оборону

За останні тижні повстанці зробили значний прорив, захопивши стратегічні міста Алеппо, Хама та Дайр-ез-Зор. У південних регіонах Дараа та Сувейда також відбулися збройні повстання, що шокували арабські столиці.

Повстанці заявили про захоплення кількох населених пунктів і поширили відео із святкуванням своїх перемог.

Натомість сирійські військові заявляють, що активно боронять позиції, особливо на центральних та південних фронтах, і проводять повітряні удари в районах Хами, Хомса, Дараа та Сувейди. Але західні аналітики визнають, що спроби зупинити наступ повстанців часто виглядають безрезультатними.

Ключова битва за Хомс

Хомс – стратегічно важливий транспортний вузол, який став основним об’єктом боротьби. Повстанці вже заявили, що знаходяться на околицях міста, а жителі повідомляють про інтенсивні авіаудари та зростання напруги.

Втрата Хомса може відрізати столицю Дамаск від прибережних регіонів, де зосереджена підтримка Асада та ускладнити логістику російських і іранських союзників.

Хомс – це ключ. Якщо місто впаде, Асаду буде майже неможливо втримати свої позиції,

– зазначає експерт із Сирії Джонатан Ландіс.

Союзники Асада перебувають у складній ситуації

Попри тривалу підтримку Асада з боку Росії та Ірану, ситуація ускладнилася. Росія зосереджена на війні в Україні, а іранські сили зіштовхуються з труднощами через власну політичну напруженість і воєнні конфлікти.

Ліванська "Хезболла" та іракські ополченці готуються до втручання, проте поки що вагомої допомоги Асаду не надали.

Крім того, ситуація викликає тривогу в міжнародній спільноті. Катар заявив, що події в Сирії загрожують територіальній цілісності країни, а Іран, Росія та Туреччина оголосили про екстрені переговори, щоб уникнути подальшої ескалації.

Наслідки для регіону

Експерти прогнозують, що швидке просування повстанців може призвести до чергової хвилі біженців та загострення кризи в сусідніх країнах. Тим часом бої за Хомс і південні регіони, такі як Дараа, можуть визначити майбутнє як Асада, так і всієї Сирії.