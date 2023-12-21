Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что разблокирование авиасообщения может оказать существенное влияние на экономику Украины. Однако на первый план в этом вопросе выходит аспект безопасности.

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Украина продолжает существовать

Украина сейчас имеет системы Patriot, эффективно работающие по баллистическим, а также сверхзвуковым ракетам.

Также Президент во время пресс-конференции отметил, что Украина должна получить еще несколько систем Patriot, чтобы защитить воздушное пространство страны, ее энергетическую инфраструктуру.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в течение 2024 года будут решаться вопросы безопасности, страхования авиасообщения и другие.

Будут решены – значит, у нас появится возможность усилить экономику. Если не будут – придется искать другие решения. К тому же рассмотрение вопроса открытия аэропортов свидетельствует о том, что Украина продолжает существовать, ищет и находит решение,

– подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что подобные проблемы возникали, когда начинались разговоры об открытии альтернативного зернового коридора. Это считалось невозможным, поскольку Россия полностью контролировала акваторию Черного моря и имела возможность нападать на корабли.

Однако сегодня зерновой коридор работает уже около четырех месяцев, за которые перевезено более 8 миллионов тонн грузов. Это приносит огромные средства в бюджет Украины.

Так же сегодня кажется невозможным открытие авиасообщения из-за угрозы баллистики, сверхзвуковых ракет, дронов. Но невозможное для Украины и невозможное для другого мира – это две большие разницы. Украина будет искать решения и найдет их,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Это будет сигналом для наших партнеров, отметил Михаил Подоляк, что в страну, которая находит фантастические решения и обеспечивает их логистически, нужно вкладываться. Это символ того, что в Украину нужно инвестировать, ведь что мы не будем сидеть и ждать, пока кто-нибудь за нас решит все проблемы.

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