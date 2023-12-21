Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що розблокування авіасполучення може суттєво вплинути на економіку України. Проте на перший план у цьому питанні виходить безпековий аспект.

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Україна продовжує існувати

Україна зараз має системи Patriot, які ефективно працюють по балістичних, а також надзвукових ракетах.

Також Президент під час пресконференції зазначив, що Україна має отримати ще декілька систем Patriot, щоб захистити повітряний простір країни, її енергетичну інфраструктуру.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що протягом 2024 року будуть розв'язуватись питання безпеки, страхування авіасполучення та інші.

Будуть розв'язанні – значить, матимемо можливість посилити економіку. Якщо не будуть – доведеться шукати інші рішення. До того ж розглядання питання відкриття аеропортів свідчить про те, що Україна продовжує існувати, шукає та знаходить рішення,

– підкреслив Подоляк.

Він нагадав, що подібні проблеми виникали, коли починалися розмови щодо відкриття альтернативного зернового коридору. Це вважалось неможливим, адже Росія повністю контролювала акваторію Чорного моря і мала можливість нападати на кораблі.

Однак сьогодні зерновий коридор працює вже близько чотирьох місяців, протягом яких перевезено понад 8 мільйонів тонн вантажів. Це приносить величезні кошти до бюджету України.

Так само сьогодні здається неможливим відкриття авіасполучення через загрозу балістики, надзвукових ракет, дронів. Але неможливе для України і неможливе для іншого світу – це дві великі різниці. Україна буде шукати рішення та знайде їх,

– наголосив радник голову ОПУ.

Це буде сигналом для наших партнерів, зауважив Михайло Подоляк, що в країну, яка знаходить фантастичні рішення і забезпечує їх логістично, треба вкладатися. Це символ того, що в Україну треба інвестувати, адже ми не будемо сидіти і чекати, поки хтось за нас розв'яже всі проблеми.

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