Оккупанты начали восстанавливать Донецкий аэропорт. На спутниковых снимках видны работы на взлетно-посадочных полосах и прилегающих территориях.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Military Journal. В начале июля на территории разрушенного Донецкого аэропорта заметили признаки восстановительных работ.

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Что происходит в Донецком аэропорту?

Отмечается, что фортификационные сооружения, которые ранее блокировали взлетно-посадочную полосу, уже засыпаны. Это может свидетельствовать о подготовке к ее повторному использованию. Также заметны строительные работы на бывших автостоянках, где, по предположениям аналитиков, создают топливно-техническую базу. Частично работы ведутся и на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" №24.

Пока неизвестно, речь идет только о ремонте инфраструктуры, или о строительстве нового военного объекта.

Кроме того, есть предварительная информация об отдельных запусках российских ударных дронов с территории аэропорта в Донецке, что усиливает подозрения о его военном назначении.