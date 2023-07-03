Год назад ее разрушили ракеты: в Харьковской области возобновят школу у границы с Россией

Ежедневно села Золочевской общины на Харьковщине под ударами российских войск. Это связано с тем, что эта часть Харьковской области является границей со страной-террористом. Золочевщина всего в 50 километрах от России. Однако, несмотря на обстрелы в селе, продолжают жить и восстанавливать разрушенные объекты.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в Золочевской общине из 11 школ общего среднего образования, уцелела только одна. Все остальные повреждены или разрушены полностью. Поэтому восстановление учебных заведений очень важно для этой местности.

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Проект для восстановления почти завершили

Лицей в селе Довжик Золочевского района был разбит год назад двумя ракетными ударами. А уже сейчас заканчиваются процедуры согласования проектов восстановления этого учебного заведения. Этому очень обрадовались местные жители.

"Уже подготовлена вся документация, которая необходима. Приехавшая из Харькова экспертная комиссия дала вывод, что наша школа подлежит восстановлению. Проектная группа здесь тоже была", – рассказала директор Довжанского лицея.

Сейчас в Министерстве обновления инфраструктуры окончательно утверждают финансовые вопросы.

Село живет, детей много. Люди настроены работать. Поэтому огромная надежда на то, что Довжанский лицей будет жить, будет отремонтирован. Здесь построят укрытие, на это заложили соответствующие средства,

– заметил Виктор Коваленко, поселковый председатель Золочева.

К слову, в Золочевской общине 11 школ среднего общего образования. Только одна из них полностью уцелевшая, которая более удалена от границы. Остальные – частично повреждены или полностью разбиты.

Детям, вернувшимся после эвакуации, важно понимать, что их учебные заведения отстраивают.

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