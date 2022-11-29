Надо разорвать заколдованный круг, – Кулеба назвал две вещи, которые восстановят энергосистему Украины

Дмитрий Кулеба провел встречу со своими зарубежными коллегами 28 ноября. Во время нее он назвал две вещи, необходимые для того, чтобы наше государство возобновило энергосистему.

Министр иностранных дел во время совместной пресс-конференции отметил, что присутствие зарубежных коллег также позволило избежать массированного ракетного удара, передает 24 канал. В то же время мы все прекрасно понимаем, что враг чрезвычайно коварен и может атаковать в любой момент, так что не игнорируйте воздушную тревогу.

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Две вещи, которые возобновят энергоинфраструктуру

Для того чтобы восстановить энергосистему, нам нужны две вещи: трансформаторы – это важнейшая часть энергосистемы – и ПВО, чтобы сбивать вражеские ракеты, летящие на нашу энергоструктуру. Предоставляя ПВО, вы также спасаете и восстанавливаете нашу энергоструктуру,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время, по словам Кулебы, особенно важны для нас именно системы ПВО. Ведь если их партнеры нам не предоставят, то Украина продолжит чинить энергетическую систему, а Россия – ракетами ее разрушать. Поэтому нужно, наконец, "разорвать этот заколдованный круг".

Также Кулеба вспомнил о более мелких бытовых нуждах. Речь идет о павербенках, а также генераторах. По словам министра, он не удивится, если в Черную пятницу украинцы больше всего покупали именно эти две категории устройств.

Глава МИД также поблагодарил своих коллег за то, что прибыли в Украину. По его словам, враг в большинстве своем атакует утром, а сама встреча состоялась вечером. Так что министры семи стран отчасти причастны к тому, что в понедельник 28 ноября обошлось без ракетного удара.

Что известно о визите министров в Украину

Начнем с того, что в Киев с визитом прибыли главы МИДа семи стран мира. Речь идет о министрах иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Латвии Эдгарса Ринкевичса, Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир, Финляндии Пекки Хаависты, Норвегии Анникен Гуйтбидсат и Норник.

Заметим, что министр иностранных дел Швеции накануне в интервью заявил, что Россия должна потерпеть поражение в этой войне. По его словам, последнее слово будет за Украиной. А пока нашу страну будут поддерживать, ведь она помогает всем одолеть Россию.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции Биллстрем рассказал о крупнейшем за всю историю пакете помощи Украине. В него входит как военная, так и гуманитарная помощь на зиму. А еще – системы ПВО. И это, подчеркнул он, не последний вклад в победу нашего государства.

Международные партнеры помогают нам, но для защиты от ракетных ударов этого мало. Советник главы ОП Михаил Подоляк не понимает, почему Украине не предоставляют ЗРК Patriot. По его словам, это оборонительное оружие. Поэтому его передача никак не должна стать причиной излишней эскалации.

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