Должны исправить ошибки, – нардеп о новом законопроекте о возрождении независимости НАБУ и САП

Верховная Рада 31 июля рассмотрит законопроект Владимира Зеленского под номером 13533, который возвращает независимость НАБУ и САП. Нужно поддержать его, ведь важно исправить ошибку, которую сделали народные депутаты.

Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, ликвидация независимости НАБУ и САП играет на руку России, поэтому нужно менять ситуацию.

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Почему важно поддержать законопроект?

Ярослав Юрчишин отметил, что президент предлагает ввести то, что уже существует. Каждый человек, который назначается в НАБУ, проходит спецпроверку по методике СБУ. Однако теперь предлагается, чтобы такая проверка проводилась периодически по методологии Службы безопасности Украины, но внутренней безопасностью НАБУ. Поэтому здесь нет вмешательства во внутренние дела.

Также украинский лидер предлагает поручить Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре активизировать работу по возвращению беглецов из-за границы, чтобы они отвечали перед законом за свои коррупционные преступления, преступления против национальной безопасности. Кроме того, поручает активизировать работу по возврату российских активов.

Это в реальности ничего не меняет. Прежде всего это точно безвредно, а даже полезно. Также это дает возможность президенту сохранить лицо. Наверное, это важно. Поэтому без проблем. Потому что действительно надо возвращать беглецов, активизировать работу по эффективности использования российского и коллаборантского имущества, средств для ВСУ,

– подчеркнул народный депутат.

Огромная заслуга сознательных украинцев, которые выходят на протесты. Ведь крайне важно вернуть независимость антикоррупционных органов. Власти нужно исправлять свои ошибки как можно скорее.

Поэтому я лично точно буду поддерживать и закон президента также. И в первом чтении, и в целом буду обращаться к спикеру, чтобы он оперативно подписал. Надеюсь, президент на этот раз еще быстрее подпишет. Потому что исправлять ошибки точно надо быстрее, чем их делать,

– добавил Юрчишин.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, что будет, если Рада не поддержит новый законопроект о НАБУ. Президент выразил надежду, что нардепы поддержат его инициативу. Он вспомнил разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тот заверил Зеленского в своей поддержке и сказал, что все с пониманием относятся к внутренним вопросам. По словам украинского лидера, помощь не снизится.