Больница работает на 60 –70%, – директор "Охматдета" предостерег от потери инфраструктуры

После российского ракетного удара 8 июля детская больница "Охматдет" работает примерно на 60 – 70%. Кроме того, есть серьезная угроза для дальнейшей угрозы медицинского учреждения.

Да, если не начать восстановительные работы, то есть угроза потери уникальной инфраструктуры больницы. Об этом на брифинге по восстановлению "Охматдета" рассказал директор медучреждения Владимир Жовнир, передает 24 Канал.

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Что сказал директор "Охматдета" о работе больницы после атаки

Как рассказал директор "Охматдета" Владимир Жовнир, в результате российского ракетного удара повреждены 5 зданий, причем диализный центр разрушен почти полностью.

Кроме того, очень больших повреждений также получил старый хирургический корпус, административное здание, новый и неонатальный корпус.

Если мы не сделаем быстро восстановление корпуса, к сожалению, мы можем потерять ту уникальную инфраструктуру, которая делает больницу "Охматдет",

– пояснил Жовнир.

Директор медицинского учреждения сообщил, что в ответ на потенциальную угрозу больница начала ускоренное восстановление своего нового корпуса, в котором сейчас сконцентрирована основная хирургическая помощь.

К слову, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен. Следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок.

Это решение глава Минздрава принял после публичной огласки и расследования журналистов, которые обнаружили, что выиграла конкурс на ремонт "Охматдета" компания без техники и с завышенными ценами.