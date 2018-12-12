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      Восстановление Насирова: экс-министр финансов Данилюк рассказал о наглом бездействии суда

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      Решение об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что отсутствие подписи посла в письме из Великобритании не должно беспокоить судью.

      Об этом он заявил в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: В суде объяснили, почему восстановили Насирова на посту главы ГФС

      Напомним, суд установил, что единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства, является адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании. Судья Наталья Клименчук пояснила, что письмо вызывает определенные сомнения. Все потому, что хоть отправителем письма и указанно посольство Великобритании, там отсутствует подпись уполномоченного посла.

      Однако, экс-министр финансов Александр Данилюк отметил, что пользовался официальным ответом от британской стороны, руководителя криминального агентства Великобритании.

      насіров поновлення
      Комментарий судьи Клименчук

      "На таких письмах не ставятся подписи посла. Там есть печать посольства. Этого достаточно, это официальный документ. Такой же документ есть и в распоряжении НАБУ. Представьте себе, что ко мне обращается, например, министр финансов Франции или Великобритании и просит предоставить ему информацию. Я отсылаю со своей подписью, требуется еще и подпись посла Великобритании в Украине, например? Конечно, нет", – подчеркнул Данилюк.

      Экс-министр финансов подчеркнул, что за такие комментарии придется отвечать.

      Также я хотел бы, чтобы судья обратила внимание: господин Насиров официально в суде свидетельствовал о том, что не имеет гражданства Великобритании. Это неправдивые показания, которые наказываются Уголовным кодексом. Пусть этой ситуацией суд и займется. Пусть, если нет доверия к документу, который представлен в Министерство финансов и через НАБУ, суд запросит эту информацию. Но потом должно быть соответствующее решение,
      – добавил Александр Данилюк.

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.

      РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА О ВОССТАНОВЛЕНИИ НАСИРОВА

       

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      Теги: Новости Украины Роман Насиров Государственная фискальная служба Александр Данилюк Судьи Задержание Насирова
      Источник: 24 канал
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