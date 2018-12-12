Поновлення Насірова: екс-міністр фінансів Данилюк розповів про зухвалу бездіяльність суду

Рішення про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести. Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що відсутність підпису посла у листі з Великобританії не мусила турбувати суддю.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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Нагадаємо, суд встановив, що єдиним документом, у якому згадується наявність у Насірова подвійного громадянства, є адресований міністру фінансів України лист посольства Великобританії. Суддя Наталія Клименчук пояснила, що лист викликає певні сумніви. Усе тому, що хоч відправником листа і вказане посольство Великобританії, там відсутній підпис уповноваженого посла.

Однак, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що користувався офіційною відповіддю від британської сторони, керівника кримінального агенства Великобританії.



Коментар судді Клименчук

"На таких листах не ставляться підписи посла. Там є печатка посольства. Цього достатньо, це офіційний документ. Такий же документ є і у розпорядженні НАБУ. Уявіть собі, що до мене звертається, наприклад, міністр фінансів Франції або Великобританії і просить надати йому інформацію. Я відсилаю зі своїм підписом, чи вимагається ще й підпис посла Великобританії в Україні, наприклад? Звичайно, що ні", – наголосив Данилюк.

Екс-міністр фінансів підкреслив, що за такі коментарі доведеться відповідати.

Також я хотів би, щоб суддя звернула увагу: пан Насіров офіційно в суді свідчив про те, що не має громадянства Великобританії. Це є неправдиві свідчення, які караються Кримінальним кодексом. Нехай цією ситуацією суд і займеться. Нехай, якщо нема довіри до документа, який надано через Міністерство фінансів і через НАБУ, суд запитає цю інформацію. Але потім має бути відповідне рішення,

– додав Олександр Данилюк.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.