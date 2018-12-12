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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Поновлення Насірова: екс-міністр фінансів Данилюк розповів про зухвалу бездіяльність суду

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      Рішення про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести. Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що відсутність підпису посла у листі з Великобританії не мусила турбувати суддю.

      Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: У суді пояснили, чому поновили Насірова на посаді голови ДФС

      Нагадаємо, суд встановив, що єдиним документом, у якому згадується наявність у Насірова подвійного громадянства, є адресований міністру фінансів України лист посольства Великобританії. Суддя Наталія Клименчук пояснила, що лист викликає певні сумніви. Усе тому, що хоч відправником листа і вказане посольство Великобританії, там відсутній підпис уповноваженого посла.

      Однак, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що користувався офіційною відповіддю від британської сторони, керівника кримінального агенства Великобританії.

      насіров поновлення
      Коментар судді Клименчук

      "На таких листах не ставляться підписи посла. Там є печатка посольства. Цього достатньо, це офіційний документ. Такий же документ є і у розпорядженні НАБУ. Уявіть собі, що до мене звертається, наприклад, міністр фінансів Франції або Великобританії і просить надати йому інформацію. Я відсилаю зі своїм підписом, чи вимагається ще й підпис посла Великобританії в Україні, наприклад? Звичайно, що ні", – наголосив Данилюк. 

      Екс-міністр фінансів підкреслив, що за такі коментарі доведеться відповідати.

      Також я хотів би, щоб суддя звернула увагу: пан Насіров офіційно в суді свідчив про те, що не має громадянства Великобританії. Це є неправдиві свідчення, які караються Кримінальним кодексом. Нехай цією ситуацією суд і займеться. Нехай, якщо нема довіри до документа, який надано через Міністерство фінансів і через НАБУ, суд запитає цю інформацію. Але потім має бути відповідне рішення,
      – додав Олександр Данилюк.

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      розвиток подій після рішення суду щодо поновлення насірова
      Теги: Новини України Роман Насіров Затримання Насірова Судді Олександр Данилюк Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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