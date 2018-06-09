Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено 9 июня. К утру Авдеевка будет с водой, – Павел Жебривский.

Об этом сообщается на сайте компании "Вода Донбасса".

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Отмечается, что энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено в 13:45. Сейчас ведутся подготовительные работы по запуску фильтровальной станции в работу.



На своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что водоснабжение в Авдеевке будет восстановлено до утра.

К утру Авдеевка будет с водой. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВЦА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой,

– написал он.

Напомним, 4 июня в районе Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой. В частности, были слышны взрывы. Тогда персонал ДФС был вынужден скрываться в бомбоубежище.



6 июня в МинТОТ предположили, что Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу из-за непрекращающихся обстрелов. Позже из Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена вследствие боевых действий 6 июня, эвакуировали персонал и вывезли запасы хлора.



9 июня, в МинТОТ объявили о введении в Авдеевке чрезвычайной ситуации в связи с закрытием ДФС.