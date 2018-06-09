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Відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції

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Енергопостачання ДФС відновлено
Енергопостачання ДФС відновлено / day.kyiv.ua

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене 9 червня. До ранку Авдіївка буде з водою, – Павло Жебрівський.

Про це повідомляється на сайті компанії "Вода Донбасу".

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Зазначається, що енергопостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено о 13:45. Наразі тривають підготовчі роботи щодо запуску фільтрувальної станції в роботу.

На своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зауважив, що водопостачання в Авдіївці буде відновлено до ранку.

До ранку Авдіївка буде з водою. Як доповів мені Павло Малихін, голова Авдіївської ВЦА, електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене. Зараз запускають насоси. До ранку, якщо збережеться режим тиші, Авдіївка та навколишні селища Ясинуватського району будуть з водою,
– написав він.

Нагадаємо, 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції відбувся потужний бій. Зокрема, було чутно вибухи. Тоді персонал ДФС був змушений переховуватися у бомбосховищі.

6 червня у МінТОТ припустили, що Донецька фільтрувальна станція може припинити роботу через безперервні обстріли. Пізніше з Донецької фільтрувальної станції, яка була знеструмлена внаслідок бойових дій 6 червня, евакуювали персонал та вивезли запаси хлору.

9 червня, у МінТОТ оголосили про запровадження в Авдіївці надзвичайної ситуації у зв’язку з закриттям ДФС.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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