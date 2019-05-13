Восточное парнерство: что это такое и как влияет на простых украинцев

Когда в разговоре с друзьями или коллегами речь заходит о ЕС, обычно все сводится к теме безвизового режима. Но это далеко не все! Отношения между ЕС и Украиной активно развиваются. В частности – в рамках Восточного партнерства, которому в этом году исполнилось 10 лет. Конечно, "безвиз" – один из самых значительных результатов сотрудничества, но есть и другие.

Например, децентрализация, развитие региональной экономики, рост экспорта украинских товаров в ЕС. Впервые с момента обретения Украиной независимости ЕС стал ее крупнейшим торговым партнером – на его долю приходится более 42% всей внешней торговли страны.



Импорт в Евросоюз превысил импорт в Россию

Википедия говорит, что Восточное партнерство – это совместная инициатива Европейского Союза, его стран-членов и шести Восточных стран-партнеров. Эта инициатива регулирует отношения ЕС с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной: "Восточное партнерство помогает реализации торговых и экономических стратегий и соглашений между ЕС и его восточноевропейскими соседями". Но что эта договоренность означает на практике? Какая польза от Восточного партнерства для обычных граждан?

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Чтобы ответить на эти вопросы, проект "Восточное соседство ЕС" собрал вместе некоторые факты и статистику, которые иллюстрируют, как именно Украина сотрудничает с ЕС и каким образом эти отношения влияют на жизнь граждан уже

сегодня.

Восточное партнерство объединяет ЕС, его страны-члены и Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Республику Молдова и Украину. Последние десять лет партнеры вместе работали над развитием демократии, укреплением экономики и

государственных структур, защитой окружающей среды, развитием безопасного и надежного энергоснабжения, а также обеспечением равных возможностей для всех. Все эти усилия направлены на общее улучшение качества жизни людей в странах-партнерах.

Восточное партнерство не означает членство в ЕС, но оно сближает страны с Европейским Cоюзом, в той степени, в которой каждая из стран этого хочет.

Выгода Европейского Союза предельно ясна: надежные, безопасные и процветающие соседи – залог прочности, безопасности и процветания самого ЕС. Более сильная

Украина – это и более сильный Европейский Союз. Как сказал комиссар Европейской Комиссии по политике cоседства Йоханнес Хан, "мы должны экспортировать стабильность... чтобы не импортировать нестабильность".

Йоханнес Хан о выгоде для ЕС "Экспортировать стабильность, чтобы не импортировать нестабильность"

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Восточное партнерство открывает украинскому и европейскому бизнесу доступ на новые рынки и к новым потребителям. Особенно этому способствуют соглашения о свободной торговле (Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной). Партнерство открывает новые возможности для туризма и образовательных обменов. Молодежи из Украины и ЕС теперь проще обмениваться опытом, путешествовать и общаться.

Фонды ЕС как внутренние, так и внешние – предмет строгого контроля и отчётности со стороны Европейской Комиссии. Процедуры контроля и аудита устроены таким образом, чтобы можно было максимально точно оценить пользу от финансируемых проектов. Кроме того, финансовый аудит контролирует потрачены ли деньги должным образом. Например, когда финансирование получает государственный бюджет страны-партнера, деньги выделяются только тогда, когда выполняются все необходимые условия, в том числе и об отчетности. ЕС не будет выделять финансирование, пока не убедится, что все необходимые условия соблюдены.

Борьба с коррупцией – одна из главных задач сотрудничества ЕС со странами-партнерами. Поэтому многие проекты ЕС как раз и направлены на укрепление правовой системы, повышение прозрачности и эффективности государственного управления.



Борьба с коррупцией – одна из ключевых задач сотрудничества

Успешное инвестирование европейских средств способствует укреплению экономики и общества в каждой из стран, что в свою очередь является гарантией того, что украинцы могут в полной мере пользоваться всеми преимуществами европейских программ в Украине.

Украина – приоритетный партнер для Европейского Союза. Это партнерство подкрепляется Соглашением об ассоциации и об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое вступило в силу в 2017 году. Это означает, что украинский экспорт в Европейский Союз постоянно растет (до 27% в 2017 году) – сейчас на долю ЕС приходится более 42% всей украинской торговли. .

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Кроме того, украинские компании получили кредиты ЕС на сумму почти 200 млн евро, что позволило им создать тысячи новых рабочих мест.

Сотрудничество с ЕС помогло сократить бюрократические проволочки для бизнеса и граждан, а также улучшить обслуживание населения – во всех областях страны открыли 27 новых центров предоставления административных услуг.



Множество предпринимателей смогли получить гранты от ЕС и открыть свой бизнес

ЕС также оказывает поддержку переселенцам c Восточной Украины – 500 тысяч граждан получили гранты ЕС, из них 1500 это предприниматели, которые открыли свой бизнес.

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Украинцы могут путешествовать, учиться и повышать профессиональный уровень в ЕС. C тех пор, как в июне 2017 года вступил в силу безвизовый режим, жители Украины совершили почти 2 млн безвизовых поездок в ЕС, более 7000 украинских студентов и преподавателей воспользовались программой обмена Erasmus+.

Все возможности, которые дает Восточное Партнерство, доступны для каждого украинца. Вот несколько примеров. Фермер Андрей Сорока получил от ЕС кредит с низкой процентной ставкой на модернизацию оборудования. Теперь он обрабатывает 300 гектаров земли, смог поднять зарплаты и улучшить условия труда сотрудников на своей ферме. Другой пример – учительница средней школы из Новополья (Криворожский район) Дарья Арцимеева. Она изучает европейские методы преподавания в школах:

Мы можем показать украинским детям, что все возможно,

– говорит Дарья..

Жители небольшой Жмеринки ощутили пользу от программы повышения энергоэффективности – городской бюджет сэкономил 80 тысяч евро за год на отоплении и электроэнергии. Две местные государственные школы и два детских сада получили финансирование ЕС на модернизацию – теперь и детям зимой тепло и родители экономят.

Татьяна Дюжева из-за войны покинула родной Луганск. Из-за проблем со здоровьем, ей, наверное, было еще труднее, чем остальным устроиться на новом месте. Татьяна получила поддержку ЕС на покупку швейного оборудования – теперь она при деле и может обеспечить себя сама.

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За прошедшее десятилетие благодаря усилиям ЕС и Украины вырос оборот взаимной торговли, открылись границы, запущены механизмы экономического развития и улучшения качества жизни для украинцев.

Но еще много предстоит сделать: ЕС и его восточные партнеры наметили 20 ключевых целей, которые должны быть достигнуты уже к следующему году – и в энергетике, и в транспорте, и в поддержке гражданского общества и независимых СМИ и еще много других позитивных изменений.