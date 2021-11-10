Восточную Азию накрыла серия мощных землетрясений: какие страны их почувствовали

Восточную часть Азии всколыхнули мощные землетрясения. Подземные толчки ощутили возле побережья японского острова Мияко, а также вблизи Индонезии.

Оба землетрясения произошли в среду, 10 ноября. К счастью, они не были слишком разрушительными. Однако, пощекотали нервы местных жителей.

Читайте также В Карпатах произошло землетрясение – 4 в год в Надворнянском районе

Япония – магнитуда 6,6

Согласно информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения около Мияко достигала 6,6. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло 10 ноября в 00:45 по местному времени. Сильнее всего его ощущали, в префектуре Окинава. Эпицентр подземных толчков был в 184 километрах от 34-тысячного города Хирара. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. О жертвах или пострадавших пока ничего не известно.

Индонезия – магнитуда 6,0

В тот же день, 10 ноября, землетрясение застало и жителей Индонезии. Его магнитуда была несколько меньше – 6 по шкале Рихтера, отметили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Там объяснили, что эпицентр подземных толчков был в 186 километрах от города Набире с населением более 43 тысяч человек и залегал на глубине 5 километров. О пострадавших или разрушениях также не сообщали.

Последние землетрясения в ноябре