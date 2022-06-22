На Востоке ВСУ наносят врагу потери, несмотря на его преобладание: в Минобороны объяснили, благодаря чему
На Востоке Украины все еще очень сложная ситуация. Там враг пытается захватить всю территорию и выйти на границы Луганской области. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно борются и наносят потери оккупантам.
Замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона отметила, что сейчас российские войска двигаются пошагово. Если сначала они хотели захватить сразу Киев, то теперь они ставят цели по-другому.
К теме Бои уже частично происходят на территории "Азота", – Стрюк
"Их минимальная задача – это географические границы Луганской и Донецкой областей", – считает она.
По ее словам, именно сейчас на Донбассе проходят решающие бои. Враг там сконцентрировал свои мощные войска, они бросают все силы и средства, пытаются взять в окружение украинские войска.
В то же время наши ВСУ пытаются этого не допустить, активно их останавливают и наносят серьезные потери российской армии,
– объяснила Маляр.
По ее словам, в этой ситуации нужно понимать две вещи:
- во-первых, ситуация динамично меняется каждые полчаса,
- во-вторых, к сожалению, у врага там есть преимущество в вооружении.
Поэтому мы стараемся использовать наши другие преимущества. Ведь, несмотря на то, что россияне превосходят по количеству вооружения и личного состава, наша армия превосходит по профессиональности и мотивации.
– заявила Маляр.
Замминистра не сомневается, что победа будет за нами. Кроме того, мы на своей земле, это тоже поддерживает.
"Также наша армия интеллектуальна, мы за 8 лет войны пытались достичь стандартов НАТО. ВСУ достигла по многим позициям больше стандартов, чем некоторые страны, которые являются уже членами НАТО. На 2022 год у нас планировалось 26 международных учений. Поэтому наши ВСУ очень профессиональные", – отметила она.
По мнению Маляр, сейчас фактически идет битва профессионализма против большого количества оружия и преимущества в личном составе.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- За сутки, 21 июня, украинские воины ликвидировали 130 российских оккупантов и много вражеской техники. Больше потерь вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. В общей сложности ВСУ уже уничтожили более 34 тысяч оккупантов.
- Российские бойцы создают условия для возобновления наступления на Славянск. Для этого они открывали огонь из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.
- Наши защитники отбили штурм оккупантов на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку.
- В то же время в соседней Беларуси стартовали мобилизационные военные учения возле границы с Украиной.
Видео по теме – британская разведка назвала потери боевиков в войне