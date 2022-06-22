На Востоке ВСУ наносят врагу потери, несмотря на его преобладание: в Минобороны объяснили, благодаря чему

22 июня 2022 , 14:10
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На Востоке Украины все еще очень сложная ситуация. Там враг пытается захватить всю территорию и выйти на границы Луганской области. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно борются и наносят потери оккупантам.

Замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона отметила, что сейчас российские войска двигаются пошагово. Если сначала они хотели захватить сразу Киев, то теперь они ставят цели по-другому.

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"Их минимальная задача – это географические границы Луганской и Донецкой областей", – считает она.

По ее словам, именно сейчас на Донбассе проходят решающие бои. Враг там сконцентрировал свои мощные войска, они бросают все силы и средства, пытаются взять в окружение украинские войска.

В то же время наши ВСУ пытаются этого не допустить, активно их останавливают и наносят серьезные потери российской армии,
– объяснила Маляр.

По ее словам, в этой ситуации нужно понимать две вещи:

  • во-первых, ситуация динамично меняется каждые полчаса,
  • во-вторых, к сожалению, у врага там есть преимущество в вооружении.

Поэтому мы стараемся использовать наши другие преимущества. Ведь, несмотря на то, что россияне превосходят по количеству вооружения и личного состава, наша армия превосходит по профессиональности и мотивации.
– заявила Маляр.

Замминистра не сомневается, что победа будет за нами. Кроме того, мы на своей земле, это тоже поддерживает.

"Также наша армия интеллектуальна, мы за 8 лет войны пытались достичь стандартов НАТО. ВСУ достигла по многим позициям больше стандартов, чем некоторые страны, которые являются уже членами НАТО. На 2022 год у нас планировалось 26 международных учений. Поэтому наши ВСУ очень профессиональные", – отметила она.

По мнению Маляр, сейчас фактически идет битва профессионализма против большого количества оружия и преимущества в личном составе.

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Автор: Марія Бондар