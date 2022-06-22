На Востоке ВСУ наносят врагу потери, несмотря на его преобладание: в Минобороны объяснили, благодаря чему

На Востоке Украины все еще очень сложная ситуация. Там враг пытается захватить всю территорию и выйти на границы Луганской области. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно борются и наносят потери оккупантам.

Замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона отметила, что сейчас российские войска двигаются пошагово. Если сначала они хотели захватить сразу Киев, то теперь они ставят цели по-другому.

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"Их минимальная задача – это географические границы Луганской и Донецкой областей", – считает она.

По ее словам, именно сейчас на Донбассе проходят решающие бои. Враг там сконцентрировал свои мощные войска, они бросают все силы и средства, пытаются взять в окружение украинские войска.

В то же время наши ВСУ пытаются этого не допустить, активно их останавливают и наносят серьезные потери российской армии,

– объяснила Маляр.

По ее словам, в этой ситуации нужно понимать две вещи:

во-первых, ситуация динамично меняется каждые полчаса,

во-вторых, к сожалению, у врага там есть преимущество в вооружении.

Поэтому мы стараемся использовать наши другие преимущества. Ведь, несмотря на то, что россияне превосходят по количеству вооружения и личного состава, наша армия превосходит по профессиональности и мотивации.

– заявила Маляр.

Замминистра не сомневается, что победа будет за нами. Кроме того, мы на своей земле, это тоже поддерживает.

"Также наша армия интеллектуальна, мы за 8 лет войны пытались достичь стандартов НАТО. ВСУ достигла по многим позициям больше стандартов, чем некоторые страны, которые являются уже членами НАТО. На 2022 год у нас планировалось 26 международных учений. Поэтому наши ВСУ очень профессиональные", – отметила она.

По мнению Маляр, сейчас фактически идет битва профессионализма против большого количества оружия и преимущества в личном составе.

Какая ситуация на фронте: последние новости

За сутки, 21 июня, украинские воины ликвидировали 130 российских оккупантов и много вражеской техники. Больше потерь вражеское войско понесло на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. В общей сложности ВСУ уже уничтожили более 34 тысяч оккупантов.

Российские бойцы создают условия для возобновления наступления на Славянск. Для этого они открывали огонь из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Наши защитники отбили штурм оккупантов на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку.

В то же время в соседней Беларуси стартовали мобилизационные военные учения возле границы с Украиной.

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