"Вот это царь рыб!": в озере в Черновцах выловили огромную рыбину

В городском парке в Черновцах в озере выловили рыбу необычно большого размера. Местным рыбакам уже не впервые удается достать из этого водоема рыбу гигантского размера.

Видео с рыбалки выложил на своей странице местный житель Тарас Лупашко. За увлекательным процессом собрались посмотреть около десятка людей.

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Гигантская рыба в городском озере

Необычный улов удалось поймать в городском парке "Октябрьский" на одном из озер. Это водоем, где местные жители постоянно рыбачат.

На кадрах видно, что рыбаку было сложно вытащить свой улов на берег. Ему помог очевидец, который руками дотащил на берег рыбину. Люди рядом отметили, что это сом.

Автор видео в шутку отметил, что удалось выловить царя рыб.



Сом, которого поймали в Черновцах / Скриншот из видео

Люди отмечают, что этого сома ловили уже около трех раз. Рыбаки увлеченно фотографируются с ним, а потом снова отпускают в воду. Как пишут в комментариях к сообщению, на этот раз рыбину снова отпустили на свободу.

Гигантская рыба в Черновцах: предыдущие случаи

Похожий случай произошел на том же озере летом 2021 года. Тогда мужчина выловил рыбину длиной около двух метров и весом 25 килограммов.

Как видно из этого видео, новый улов несколько меньше предыдущего.

В прошлом году в Черновцах на затопленном Калиновском рынке посреди рядов также поймали огромную рыбину. Впрочем, пользователи тогда предположили, что это "ради хайпа" сделал один из торговцев рыбой.