Вот это поворот: "Талибан" призвал власть и протестующих в Казахстане к миру
Источник:твиттер Абдула Кагара Балхи
На ситуацию с массовыми протестами в Казахстане отреагировали исламистские боевики группировки "Талибан". Террористы призвали власть и население к мирному решению.
Призыв к миру от террористов: детали
Боевики отметили, что внимательно следят за происходящим в Казахстане. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел талибов Абдул Кагар Балхи.
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Как близкий сосед и экономический партнер Афганистан обеспокоен недавними беспорядками в Казахстане. Призывает правительство и протестующих решать проблемы путем переговоров и мирных средств,
– подчеркнул Балхи.
Он отметил, что власти следует вернуть спокойствие и стабильность в Казахстане.
Что известно о "Талибане"
Это исламистская группировка, которая после вывода американских войск летом 2021 года захватила власть в Афганистане. Боевики известны своей жестокостью и бесчеловечным отношением к населению, особенно – женщинам. Так, в первые недели захвата страны тысячи афганцев пытались сбежать с родины за границу. Ведь оставаться в Афганистане было очень опасно.
Теперь в стране экономический и гуманитарный кризис.
Детали о ситуации в Казахстане
- Поводом для протестов стало значительное повышение цен на газ. Поэтому 3 января казахи вышли на митинги.
- Однако после снижения тарифов и отставки правительства протесты не прекратились.
- Поэтому Россия и Беларусь ввели "своих миротворцев", которые должны защищать государственные объекты. Однако им уже разрешили стрелять в протестующих.
- В США сомневаются в целесообразности отправки российских бойцов. В Москве ответили, что "представители Вашингтона не все понимают".
- По состоянию на утро 7 января в Казахстане идет антитеррористическая операция по зачистке вооруженных митингующих. Известно о по меньшей мере 3 тысячах задержанных и 26 убитых.
Смотрите видео о протестах в Казахстане:
Полный текст публикации в твиттере Абдулла Кагара Балхи:
ИЭА внимательно следит за ситуацией в Казахстане. Как близкий сосед и экономический партнер, озабоченный недавними беспорядками. Он призывает как правительство, так и протестующих решать проблемы путем переговоров и мирных средств, а также вернуть покой и стабильность в страну.