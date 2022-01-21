Вот так "спалились": в России опубликовали методички по пиару Путина в телеграм-канале

В России в течение нескольких месяцев публиковали правила по освещению деятельности президента в СМИ. Делали это случайно в открытом телеграм-канале.

"Провалились" с методиками для медиа сотрудники воронежского Центра управления регионом. Информацию они размещали в телеграм-канале "Федеральный контент".

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"Правила" для работы СМИ публиковали в течение 8 месяцев

Правила, как надо хвалить главу Кремля и российское правительство, касались в основном региональных изданий. После того как ошибку заметили, телеграм-канал мгновенно исчез из поисковой выдачи. Также перестала работать и ссылка на него.

Какие именно "советы" предлагали для СМИ:

Предлагали подобранные тезисы из послания Путина – те, которые наиболее позитивно воспримутся аудиторией.

Журналистов просили акцентировать внимание на изменениях в сфере образования и, например, покупке новых машин скорой помощи.

Публиковали и заготовки для соцсетей – готовые красивые цитаты президента страны-агрессора.

Медийщики были обязаны пиарить прокремлевский форум и прямую линию президента.

Иногда требования были особенно циничными

Временами "требования" поражали: так во время масштабных лесных пожаров в России журналистам приказывали писать, что "пожары пылают по всему миру". Мол, это не проблема России, а мировая.

Тем временем Посольство США ответило российскому пропагандисту, угрожавшему сжечь Конституцию Украины

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