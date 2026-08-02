В Саратове вспыхнул нефтеперерабатывающий завод после воздушного удара

Стратегические объекты страны-агрессора в очередной раз подверглись ударам с воздуха. Ночью 2 августа в Саратове на промышленном предприятии был зафиксирован масштабный пожар.

Речь идет о местном НПЗ, но также и о других последствиях в регионе. 24 Канал передает, на что жалуются российские телеграм-каналы и о чем пишут осинтерские сообщества.

Что известно о последствиях воздушной атаки на Саратов 2 августа?

Как сообщает осинтерский телеграм Exilenova+, в ночь на 2 августа 2026 года Саратов и расположенный рядом Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Самый мощный удар пришелся на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где после нескольких взрывов начался большой пожар.

Предварительно, на территории предприятия были повреждены сразу несколько важных производственных установок. Среди них называют установку каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600, установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, что еще одну установку каталитического риформинга Л-35-11/300 и установку изомеризации пентан-гексановой фракции.

Потеря или остановка такого оборудования обычно сказывается на всей технологической цепочке НПЗ. Это может затруднить производство высокооктановых бензинов и работу по поставке топлива.

Пожар на Саратовском НПЗ после воздушного удара: смотрите видео очевидцев

Губернатор Саратовской области признал лишь повреждение гражданской инфраструктуры и наличие пострадавших. Действительно, кадры с места событий показывают поврежденные дома в результате неудачной работы российской ПВО.

Заметим, Саратовский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России с годовым объемом переработки нефти около 5 миллионов тонн. Осинтеры с канала ASTRA подчеркивают, что эта атака стала как минимум 15-й за все время полномасштабной войны.

Добавим, что мощный взрыв зафиксировали и в Энгельсе, вероятно – на военном аэродроме Энгельс-2.

Мощный взрыв в Энгельсе во время атаки 2 августа: смотрите видео очевидцев

В настоящее время все масштабы разрушений на Саратовском НПЗ и последствия ночного налета на Саратов и Энгельс еще уточняются.